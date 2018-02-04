به گزارش خبرنگار مهر، رمان پلیسی «سوءظن» نوشته فردریش دورنمات داستاننویس و نمایشنامهنویس سوئیسی، با ترجمه محمود حسینیزاد، به تازگی توسط نشر ماهی به چاپ هفتم رسیده است.
«قاضی و جلادش»، «قول» و «سوء ظن» عنوان ۳ رمان پلیسی دورنمات هستند که حسینیزاد آنها را ترجمه کرده و در قالب یک مجموعه ۳ جلدی توسط ناشر مذکور چاپ شدهاند.
«قاضی و جلادش» در سال ۱۹۵۰ چاپ شد و درباره کارآگاهی پیر به نام برلاخ است که یک سال بیشتر از زندگیاش باقی نمانده و باید در فرصت کمی که دارد معمای یک قتل را حل کند. «قاضی و جلادش» مثل دیگر رمانهای پلیسی دورنمات مبارزه بین خیر و شر است. برخلاف قهرمانهای تر و فرز و خوشقیافه رمانهای پلیسی آمریکایی و برخلاف قهرمانهای تر و تمیز و زیرک رمانهای پلیسی اروپایی، کارآگاههای دورنمات گروهی پیرمرد روبهموت هستند و برلاخ هم یکی از آنهاست؛ کسی که مرگ را انتظار میکشد اما سرشار از شور زندگی است.
موفقیت «قاضی و جلادش» باعث شد که دورنمات رمان دیگری درباره شخصیت برلاخ بنویسد و نامش را «قول» بگذارد.
پس از دو رمان مذکور هم، دورنمات «سوءظن» را نوشت که داستانش درباره درگیری برلاخ با یک پزشک بیرحم دوران نازیهاست. این دکتر در سالهای جنگ جهانی دوم بیماران را بدون بیهوشی جراحی میکرده و از آنها در حکم موش آزمایشی استفاده می کرده است. این پزشک بیرحم حالا با هویتی جدید پنهان شده و برلاخ برای پیدا کردن و به دام انداختنش زندگی خود را به خطر میاندازد.
ترجمه محمود حسینیزاد از رمان «سوءظن» به تازگی به چاپ هفتم رسیده است.
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