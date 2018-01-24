آخرین وضعیت مصدومان انفجار مخزن نفتی/اسامی کشته شدگان و مصدومان

سید حسین داودی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد حادثه دیدگان انفجار مخازن نگهداری مواد نفتی در یکی از کارخانجات تولید قیر غرب بندرعباس بیان داشت: سه نفر در اثر شدت انفجار و نزدیکی به مخزن در محل حادثه کشته شدند و یک نفر هم به دلیل سوختگی بالا به بیمارستان شهید محمدی اعزام شد ولی شرایط وی وخیم است.

وی عنوان کرد یک نفر دیگر از مصدومان هم به دلیل شدت ضربه در بیمارستان صاحب الزمان تحت مراقبت و مداوا قرار گرفته است و تمامی تیم های پرستاری و پزشکی بیمارستانهای بندرعباس در حال آماده باش هستند تا در صورت نیاز اقدامات پزشکی ارائه شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: به علت نزدیکی درمانگاه شرکت کشتی سازی و اسکله شهید رجایی به محل حادثه با مسئولان درمانگاه جهت اعزام آمبولانس به محل فوریت هماهنگی لازم صورت گرفت.

داودی خاطرنشان کرد: افنجار در مخزن نگهداری قیر شرکت سنگ مه رخ داده است، این شرکت در غرب شهر بندرعباس حد فاصل کشتی سازی و گچین رخ داده است. در حال حاضر تیم های امدادی از بیمارستان های بندرعباس به سمت محل حادثه اعزام شده اند.

وی اظهارداشت: یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به همراه هشت تکنسین فوریت های پزشکی و همچنین چهار دستگاه آمبولانس جهت انتقال مجروحان احتمالی دیگر به محل اعزام شده اند.

اسامی مصدومین و فوتی انفجار در سنگ مه بندرعباس حبیب رهگذر ۳۰ ساله - تروما (مصدوم) و عبدالرضا لطفی ۳۲ ساله - سوختگی ۷۰ درصد (مصدوم) و در بیمارستان تحت درمان هستند. همچنین اصغر جهاندیده - ۳۹ ساله و مسعود پورحسینی - ۳۰ ساله کشته شده اند. مشخصات فرد فوت شده سوم تا کنون اعلام نشده است.