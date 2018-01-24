پیام وزیر ارشاد به دوازدهمین جشنواره شعر فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پی آغاز دوازدهمین جشنواره شعر فجر، پیامی را خطاب به این جشنواره صادر کرد.

مشروح متن پیام وزیر ارشاد در ادامه می آید:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

«شعر» هنر ملی ایرانیان برای ابراز اندیشه‌ها و عواطف پاک انسانی و الهی مردم این سرزمین بوده است. در همه‌ زمان‌ها میراث عظیم تمدن ایرانی - اسلامی با شعر شناخته می‌شود.

حکیم ابوالقاسم فردوسی حماسه را با حکمت درآمیخت. خیام نیشابوری دانش و فلسفه را به شعر پیوند زد. مولانا جلال‌الدین، آموزه‌های قرآنی و عرفانی را با شعر خویش به آفاق برد. مصلح‌الدین سعدی شیرازی آداب انسان بودن را به ادب و ادبیات گره زد و خواجه حافظ شیرازی معنویت را با زبان شعر برای همه‌ اعصار به یادگار گذاشت. این آسمان سرشار از ستاره‌های پرفروغی است که درک عمق اندیشه و حکمت آن نیازمندگذران روزها و شب‌های بسیار است.

«شعر» بیش و پیش از همه‌ هنرها و در حیاتی‌ترین بزنگاه‌های دینی و اجتماعی، دشــواری رسالت انسان بودن را به دوش کشیده است. ملت سرفراز ایران، شعور ناب و آرمان‌های انقلاب خود را در شعرها و شعارهایش متجلی کرد و این‌گونه از زمستان بهار ساخت.

جشنواره رفیع شعر فجر، میراثدار و حافظ چنین سابقه درخشانی است. اکنون که کاروان این جشنواره به منزل دوازدهم رسیده است، امیدواریم با جوشش شاعران و کوشش مدیران فرهنگی، سپهر ادبیات فارسی از تولد و درخشش ستارگان ماندگار پرفروغ‌تر شود. جهان، مشتاق شنیدن شعر ناب و کلام طربناک ایرانیان است. سرآغاز دوازدهمین جشنواره شعر فجر در خاک پاک کرمانشاه که این روزها داغ سروهای جوان ایران را در سینه دارد، نشانه‌ای از این حقیقت همیشگی است که این بار نیز شعر شانه‌به‌شانه‌ سوگوارِ مردم خواهد ایستاد.

تا طراوت شعر هست، هرگز زرد و پژمرده نخواهیم شد. »