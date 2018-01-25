آتش سوزی کارخانه قیر مهار شد/جوشکاری علت اصلی حادثه

فرجان دانش در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت آتش سوزی کارخانه قیر بندرعباس بیان داشت: در یکی از مخازن ذخیره مواد نفتی وابسته به کارخانه تولید قیر در غرب بندرعباس، حدود ظهر روز چهارشنبه آتش سوزی رخ داد و در ساعت ۲۲ شب گذشته آتش تحت کنترل آتش‌نشانان قرار گرفت و مهار شد.

دانش عنوان کرد: از ابتدای حضور آتش نشانان در محل وقوع حادثه عملیات جداسازی مواد اشتعال‌زا آغاز شد و حریق به‌طور کامل مهارشد و ساعت۷ صبح پنجشنبه سرانجام اطفای کامل حریق انجام شد.

مدیرعامل آتش نشانی بندرعباس اظهارداشت: تیم‌های آتش‌نشانی از مجتمع کشتی‌سازی و پالایشگاه نفت بندرعباس به همراه آتش‌نشانی بندرعباس در این عملیات حضور داشتند.

وی افزود: علت آتش سوزی مخزن سوخت در غرب بندرعباس عملیات جوشکاری در بدنه مخزن بوده است.