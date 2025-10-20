  1. استانها
حریق خودرو در روستای آبشورک بندرعباس با اقدام سریع آتش‌نشانان مهار شد

بندرعباس- حریق یک دستگاه خودرو در روستای آبشورک بندرعباس با حضور به‌موقع نیروهای آتش‌نشانی مهار شد. این حادثه خوشبختانه خسارت جانی در پی نداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، ظهر روز یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ آتش‌نشانان ایستگاه شماره ۳ با دریافت گزارش وقوع آتش‌سوزی خودرو در روستای آبشورک، روبه‌روی کارخانه تن ماهی، بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

محمدامین لیاقت، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس، با اعلام این خبر گفت: ساعت ۱۲:۵۲ دقیقه، تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ موجب شد نیروهای عملیاتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حاضر شوند و عملیات اطفای حریق را آغاز کنند.

وی افزود: با تلاش آتش‌نشانان، حریق خودرو مهار و محیط حادثه ایمن‌سازی شد و از گسترش آتش به اطراف جلوگیری به‌عمل آمد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی بندرعباس در پایان خاطرنشان کرد: این حادثه خسارت جانی در پی نداشت و علت وقوع آن توسط کارشناسان در دست بررسی است.

    • IR ۰۹:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
      0 0
      پاسخ
      حریق خودرو تو هرمزگان عادیه
    • IR ۱۳:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
      0 0
      پاسخ
      طوری نیست

