به گزارش خبرگزاری مهر، ظهر روز یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ آتشنشانان ایستگاه شماره ۳ با دریافت گزارش وقوع آتشسوزی خودرو در روستای آبشورک، روبهروی کارخانه تن ماهی، بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.
محمدامین لیاقت، رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس، با اعلام این خبر گفت: ساعت ۱۲:۵۲ دقیقه، تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ موجب شد نیروهای عملیاتی در کوتاهترین زمان ممکن در محل حاضر شوند و عملیات اطفای حریق را آغاز کنند.
وی افزود: با تلاش آتشنشانان، حریق خودرو مهار و محیط حادثه ایمنسازی شد و از گسترش آتش به اطراف جلوگیری بهعمل آمد.
رئیس سازمان آتشنشانی بندرعباس در پایان خاطرنشان کرد: این حادثه خسارت جانی در پی نداشت و علت وقوع آن توسط کارشناسان در دست بررسی است.
