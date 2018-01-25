به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پیونگ‌یانگ در اقدامی نادر از همه کره‌ای‌ها اعم از آنهایی که ساکن کره شمالی هستند و آنهایی که خارج از این کشور سکونت دارند، خواست تا در راستای آشتی دو ملت (کره شمالی و کره جنوبی) کوشا باشند و در این راه از بیگانگان کمک نگیرند.

به گفته پیونگ‌یانگ، کره‌ای‌ها باید تماس، مسافرت و همکاری بین دو کره را افزایش دهند و اینکه با هر تلاشی در راستای ممانعت از آشتی و اتحاد دوباره مردم شبه جزیره کره برخورد قاطع شود.

در این بیاینه همچنین بر لزوم قاطعیت برای ممانعت از برخورد نظامی در شبه‌جزیره کره تاکید و از تنش‌های نظامی به عنوان مانع اصلی در بهبود روابط دو کره یاد شده است.

انتقاد از رزمایش نظامی مشترک کره‌ جنوبی و آمریکا به عنوان شیوه‌ای غیرسازنده که موجب کندی بهبود رابطه پیونگ‌یانگ - سئول می‌شود نیز از دیگر مسائل گنجانده شده در این بیانیه است.