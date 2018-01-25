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۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۲۵

هفته بیست و یکم لیگ برتر؛

توقف گسترش فولاد برابر نفت تهران/ افاضلی یک امتیاز از تبریز گرفت

توقف گسترش فولاد برابر نفت تهران/ افاضلی یک امتیاز از تبریز گرفت

دیدار تیم های فوتبال گسترش فولاد تبریز و نفت تهران در هفته بیست و یکم لیگ برتر با تساوی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در روز دوم از بیست و یکمین هفته رقابت های لیگ برتر بعدازظهر امروز تیم های فوتبال گسترش فولاد تبریز و نفت تهران در ورزشگاه بنیان دیزل تبریز به مصاف هم رفتند که این بازی با تساوی یک به یک به پایان رسید. 

دو تیم در شرایطی به مصاف هم رفتند که پس از تغییر کادر فنی نتایج خوبی کسب کرده بودند. در این بین نفت تهران با حضور هومن افاضلی توانسته شرایط بسیار بهتری پیدا کند و به چند امتیاز ارزشمند دست یابد. 

در این بازی ابتدا گسترش فولاد در دقیقه ۴۴ توسط مسیح زاهدی به گل برتری دست پیدا کرد اما در نیمه دوم امین منوچهری در دقیقه ۶۷ کار را به تساوی کشاند و این نتیجه تا پایان باقی ماند تا شاگردان افاضلی با کسب یک امتیاز تبریز را ترک کنند. 

کد مطلب 4210020
رضا خسروي

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