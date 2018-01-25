۳ هزار مستأجر زلزله زده نیازمند تسهیلات هستند

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند عصر امروز پنجشنبه در نشست ستاد بازسازی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه اظهار داشت: وام تعمیراتی ۱۲ میلیون تومانی برای برخی مشکل را حل نمیکند و برخی واحدها حداقل تا ۲۵ میلیون تومان نیاز دارند.

استاندار کرمانشاه گفت: حدود ۲ تا ۳ هزار نفر در مناطق زلزله زده مستاجر اند و مظلوم ترین قشر در این زلزله هستند که خواستار نگاه ویژه به این خانوارها هستیم که تسهیلاتی که به مالکین داده می شود به اینها هم تعلق بگیرد.

وی با اعلام نارضایتی از روند کار بیمه ها گفت: متاسفانه بیمه هنوز به قرارداد خود عمل نکرده و هر بار با بهانه ای از پرداخت بیمه که حق مردم است سرباز می زنند.



استاندار کرمانشاه خاطر نشان کرد: اعتباری بالغ بر ۲ و نیم تا ۳ میلیارد نیاز است تا سرویس های بهداشتی ساخته شود.

بازوند در ادامه به پروژه آناهیتا اشاره کرد و گفت: الان یازده سال است که پالایشگاه آناهیتا کرمانشاه تبدیل شده است به آرزویی برای این مردم بلاخره ما درخواست داریم که مشکلات پیش روی این موضوع توسط وزیر کار و وزیر نفت برداشته شود تا به سر انجام برسد.

وی افزود: بازگشایی مرز خسروی بر روی زائران عزمی جدی و دیپلماسی سیاسی بین دو کشور را می‌خواهد که این مردم بتوانند از مزایای این بازگشایی بهره ببرند، با بازگشایی این مرز به روی زائران، این استان به لحاظ گردشگری جهشی بزرگ خواهد داشت.