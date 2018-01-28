تئاتر شورایی در صفحات کتاب نشست

به گزارش خبرنگار مهر، نشر کیان افراز کتاب تئاتر شورایی با نگاهی به عدالت اجتماعی، روان درمانی و فلسفه علم را به قلم پونه پارسایی منتشر کرد.

ناشر این اثر در معرفی آن عنوان داشته است: آگوستو بوال کارگردان تئاتر ،نظریه پرداز و پژوهشگر برزیلی ،شیوه اجرایی جدیدی را در تئاتر ابداع کرد که به نام "تئاتر شورایی"شناخته شده است.

در این شیوه اجرایی تماشاگران می توانند در روند اجرا تاثیر گذاشته ودر کنار بازیگران به اجرای نقش بپردازند .بوال معتقد بود که چنین مشارکت هایی ،مخاطبان را از انفعال خارج کرده و می تواند تمرینی باشد برای مشارکت واقعی و فعال افراد در امور مختلف اجتماعی.

در حال حاضر کتاب هایی با موضوع تئاتر شورایی به چاپ رسیده است اما به نظر می رسد برای شناخت بهتر این شیوه اجرایی و ضرورت وجود آن در جامعه ،تنها تشریح آن کافی نیست .به همین دلیل بررسی ویژگیهای دقیق تری از آن برای نزدیک شدن به اهداف اولیه این شیوه اجرایی ضرورت دارد.

نشر کیان افراز این کتاب را در ۲۰۰ صفحه و با قیمت ۲۰ هزار تومان منتشر کرده است.