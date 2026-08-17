یاسم خانمحمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت حفاظت از عرصههای طبیعی و نقش بیبدیل جنگلبانان در این مسیر، اظهار داشت: یک میلیون و ۷۴۰ هزار هکتار پهنههای طبیعی در استان وجود دارد که توسط ۱۴۰ جنگلبان حفاظت میشود و این تعداد، در مقایسه با وسعت گسترده استان، بسیار ناچیز است و پاسخگوی این وسعت عظیم نیست.
وی افزود: پایش چنین گستره عظیمی از عرصههای طبیعی، به نیروی انسانی متخصص، تجهیزات پیشرفته و امکانات کافی نیاز دارد و متأسفانه با شرایط موجود، جنگلبانان با کمبود شدید نیرو و امکانات مواجه هستند و این مسئله، حفاظت از منابع طبیعی را با چالش جدی روبرو کرده است و ضروری است که مسئولان نگاه ویژهای به این حوزه داشته باشند.
مدیرکل منابع طبیعی ایلام با اشاره به استاندارد جهانی حفاظت از عرصههای طبیعی، گفت: به ازای هر هزار هکتار باید یک محیطبان حضور داشته باشد در حالی که این استان با فاصله بسیار زیادی از این استاندارد فاصله دارد و این کمبودها، فشار کاری مضاعفی را بر جنگلبانان وارد کرده است و با وجود این همه دشواری، جنگلبانان با کمترین امکانات، شبانهروز در دل طبیعت حضور دارند و از سرمایههای ملی حفاظت میکنند.
وی با تأکید بر لزوم توجه ویژه به حوزه محیط زیست و منابع طبیعی، خاطرنشان کرد: جنگلبانان، سربازان گمنام طبیعت هستند که با ایثارگریهای خود، از میراث طبیعی و ارزشمند کشور صیانت میکنند و این عزیزان، شایسته تقدیر و حمایت ویژه مسئولان هستند و ضروری است که اعتبارات و تجهیزات لازم برای حفاظت هرچه بهتر از عرصههای طبیعی استان، در اختیار این قشر زحمتکش قرار گیرد.
مدیرکل منابع طبیعی استان با اشاره به نقش مشارکت مردمی در حفاظت از عرصههای طبیعی، گفت: بدون همراهی و همکاری مردم، حفاظت از منابع طبیعی میسر نخواهد بود و باید با آموزش، فرهنگسازی و توانمندسازی جوامع محلی، مردم را به عنوان همیاران طبیعت پای کار آورد و از ظرفیتهای مردمی برای حفاظت هرچه بهتر از سرمایههای طبیعی استان استفاده کرد.
وی در پایان با اشاره به برنامههای این سازمان برای ارتقاء سطح حفاظت از عرصههای طبیعی، ابراز امیدواری کرد: با همکاری و حمایت دستگاههای مرتبط و همچنین مشارکت مردم، شاهد بهبود وضعیت حفاظت از منابع طبیعی و کاهش آسیبهای وارده به این سرمایههای ارزشمند باشیم و گفت که جنگلبانان با تمام وجود پای کار هستند و از هیچ تلاشی برای حفاظت از طبیعت استان فروگذار نخواهند کرد.
نظر شما