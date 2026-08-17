محمدزاده: کنگره ملی شعر و ادب فارسی باید در شأن نام تبریز برگزار شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای سیاست‌ گذاری کنگره ملی شعر و ادب فارسی و روز بزرگداشت استاد شهریار شامگاه یکشنبه به ریاست مرتضی محمدزاده، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی و با حضور نمایندگان دستگاه‌ های مرتبط برگزار شد.

محمدزاده در این نشست با اشاره به پیشینه تاریخی و جایگاه فرهنگی و ادبی تبریز، بر ضرورت بهره‌ گیری از ظرفیت میزبانی استان برای معرفی هرچه بهتر توانمندی‌ ها و داشته‌ های فرهنگی آذربایجان شرقی تأکید کرد.

وی همزمانی برگزاری این کنگره با رویداد «ایرانِ جان» را فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌ های فرهنگی و ادبی استان دانست و اظهار کرد: کنگره ملی شعر و ادب فارسی باید در شأن نام تبریز و جایگاه این شهر به‌ عنوان یکی از قطب‌ های مهم فرهنگی و ادبی کشور برگزار شود و از غنای علمی و محتوایی لازم برخوردار باشد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی همچنین از تشکیل چهار کمیته تخصصی اجرایی، علمی، اطلاع‌ رسانی و فرهنگی خبر داد و گفت: مسئولیت هر یک از این کمیته‌ ها به دستگاه‌ های مرتبط واگذار شده و اعضای کمیته‌ ها موظفند با هماهنگی و همکاری یکدیگر، برنامه‌ ریزی و پیگیری لازم برای تحقق اهداف کنگره را انجام دهند.

محمدزاده رویدادهای فرهنگی و هنری را از عوامل مؤثر در تقویت نشاط اجتماعی عنوان کرد و افزود: برگزاری چنین رویدادهایی ضمن ایجاد فضای فرهنگی و اجتماعی پویا، فرصت مناسبی برای حمایت از هنرمندان و فعالان فرهنگی آذربایجان شرقی و سراسر کشور فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش مشارکت‌ های مردمی در برگزاری رویدادهای فرهنگی و اجتماعی خاطرنشان کرد: فرآیند اجرایی کنگره امسال متفاوت از سال‌ های گذشته خواهد بود و با حضور، همراهی و پشتیبانی تشکل‌ های مردم‌ نهاد، مراحل برنامه‌ ریزی و اجرای این رویداد دنبال خواهد شد.