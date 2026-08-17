به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز در تحلیلی به قلم ادوارد وونگ تاکید کرد که کشورهای متحد آمریکا در آسیا به تدریج درباره توانایی و آمادگی واشنگتن برای دفاع از آنها در صورت وقوع درگیری با چین دچار تردید شده اند.

بر اساس این گزارش، فیلیپین مثال واضحی از این وضعیت است. این کشور در حالی شاهد رویارویی خطرناک میان نیروهای گارد ساحلی خود و گارد ساحلی چین بوده که آمریکا بر تعهد خود به پیمان دفاعی با مانیل تاکید می کرده است.

در این گزارش آمده است: مشکل اینجاست که چین همچنان نفوذ نظامی خود را گسترش داده و همزمان جنگ با ایران منابع آمریکا را مصرف کرده و کاهش می دهد. نیروهای آمریکایی هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته اند و مجبور به تخلیه پایگاه های خود در خاورمیانه شده اند. همچنین ذخایر موشک های پدافند هوایی نیز کاهش یافته است.

این وضعیت زمانی خطرناک تر می شود که پای چین در میان باشد؛ کشوری که می تواند حملات گسترده ای علیه نیروهای آمریکایی و پایگاه های مستقر در غرب اقیانوس آرام انجام دهد.

بر اساس این گزارش، پکن همچنان به نمایش قدرت خود ادامه می دهد به طوری که در ماه ژوئیه گذشته آزمایش پرتاب یک موشک بالستیک قاره پیما با قابلیت حمل کلاهک هسته ای از یک زیردریایی هسته ای را انجام داد. همزمان نگرانی ها درباره احتمال استفاده پکن از دوره ضعف آمریکا برای اقدام علیه تایوان افزایش یافته است.

فیلیپین در حال متنوع کردن شرکای خود است که نشان می دهد متحدان آمریکا نمی خواهند تنها به واشنگتن متکی باشند.