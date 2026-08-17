به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام بهرام سرمست استاندار آذربایجانشرقی به مناسبت ۲۶ مردادماه سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی آمده است:
بسمالله الرحمن الرحیم
۲۶ مرداد، یکی از ماندگارترین روزهای تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و یادآور بازگشت غرور آفرین مردانی است که سال های طولانی اسارت را با ایمان، صبر، عزت و استقامت سپری کردند و در سخت ترین شرایط، اجازه ندادند پرچم عزت و آزادگی ملت ایران در اردوگاه های دشمن به زمین بیفتد.
آزادگان سرافراز، فرزندان مکتب عاشورا و تربیت یافتگان فرهنگ ایثار و شهادت، در دوران اسارت نشان دادند که آزادی پیش از آنکه در رهایی جسم معنا پیدا کند، در آزادگی روح و استواری اراده انسان متجلی است. آنان با الهام از مکتب سیدالشهدا(ع) و در پرتو رهنمودهای حضرت امام خمینی(ره)، سال های اسارت را به عرصه ای برای مقاومت، خودباوری و حفظ کرامت انسانی تبدیل کردند و با بازگشت به میهن اسلامی، برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات ملت ایران افزودند.
آزادگان، تنها قهرمانان یک مقطع تاریخی نیستند، بلکه سرمایه های گرانقدر معنوی و الگوهای ماندگار جامعه در صبر، مسئولیت پذیری، وفاداری به آرمان های انقلاب و دفاع از عزت و استقلال کشور به شمار میروند. امروز نیز فرهنگ و تجربه آنان می تواند چراغ راه نسل جوان در مسیر ساختن ایرانی مقتدر، آباد، مستقل و سربلند باشد.
امسال در حالی سالروز بازگشت آزادگان به میهن را گرامی میداریم که رهبر شهیدمان، حضرت آیت الله خامنه ای (رحمتاللهعلیه)، در میان ما حضور ندارند. یاد و خاطره آن شخصیت بزرگ و تمامی شهدای والامقام انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، به ویژه شهدای اخیر تجاوز جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان را گرامی میداریم؛ شهیدانی که با ایمان، فداکاری و ایستادگی، از عزت و امنیت ایران اسلامی دفاع کردند و راه مقاومت و سربلندی را برای ملت بزرگ ایران استمرار بخشیدند.
آذربایجان شرقی، دیار غیرت، ایمان و دلاورمردی، همواره به فرزندان ایثارگر خود افتخار کرده است. آزادگان سرافراز استان، در کنار خانواده های معظم شهدا، جانبازان و دیگر ایثارگران، بخشی ارزشمند از سرمایه اجتماعی و هویت پرافتخار این سرزمین هستند و تکریم آنان، پاسداشت فرهنگ ایثار، مقاومت و وفاداری به میهن و آرمانهای انقلاب اسلامی است.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام و تجلیل از مقام شامخ آزادگان سرافراز، سالروز بازگشت این اسوه های صبر و استقامت به میهن اسلامی را به همه آزادگان عزیز، خانواده های معظم آنان، جامعه ایثارگری و مردم شریف و قدرشناس آذربایجان شرقی تبریک و تهنیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال، عزت، سلامت و سربلندی روز افزون این قهرمانان صبور و پرافتخار را مسئلت دارم.
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