درخشش کاتارو های آذربایجان شرقی در مسابقات انتخابی کشوری

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات انتخابی کاتا رده های پایه پسران با حضور مدالآوران لیگ کاراتهوان در ۲ مرحله همدان و شهریار در ۲ بخش انفرادی و تیمی در مجموعه ورزشی شهید کبگانیان تهران برگزار شد.
نمایندگان آذربایجان شرقی در ۲ بخش انفرادی و تیمی در رده های سنی ذیل مقام کسب کردند؛
بخش کاتا انفرادی:
رده سنی نوجوانان؛
۱. محمد انکوتی از استان کرمان با مجموع امتیاز ۱۴۶/۸
۲. محمد متین خسروی از استان فارس با مجموع امتیاز ۱۴۱/۷
۳. محراب توحیدنیا از استان آذربایجان شرقی با مجموع امتیاز ۱۴۱/۱
۴. احسان باجغلی از استان اصفهان با مجموع امتیاز ۱۴۱/۱
رده سنی جوانان؛
۱. یزدان قوام از استان کرمان با مجموع امتیاز ۱۵۲/۷
۲.امیررضا شفایی از استان آذربایجان شرقی با مجموع امتیاز ۱۵۰/۷
۳. عرفان بیگی از استان آذربایجان غربی با مجموع امتیاز ۱۱۰/۵
۴. امیررضا مسلمان از استان آذربایجان غربی با مجموع امتیاز ۱۱۰/۲
رده سنی زیر ۲۱ سال؛
۱. متین فریمند از استان آذربایجان شرقی با امتیاز ۱۵۱/۱
۲. علیرضا ندیمی از استان فارس با امتیاز ۱۵۰/۶
۳. ابوالفضل صادقی از استان فارس با امتیاز ۱۵۰/۳
بخش کاتا تیمی:
رده سنی جوانان؛
۱. باشگاه حق نظری (آسایش آذربایجان) از آذربایجان غربی: امیررضا مسلمان، آرمین جوانی، عرفان بیگی، محمد مهدی اسعدی با امتیاز کل ۱۱۳/۸
۲. تیم کرمان: مهراب خاک نشین، محمد اباذریان، محمد رضایی با امتیاز کل ۱۱۱/۴
۳. تیم شاهین از آذربایجان شرقی: عطا رفیعی، امیرعلی میرزازاده، امیرمحمد بهروز، امیررضا چمنی با امتیاز کل ۱۱۰/۵
گفتنی است، نفرات اول و دوم این دور از رقابت ها با تشخیص کمیته فنی مسابقات یک نفر به مسابقات آسیایی و یک نفر به مسابقات جهانی اعزام خواهند شد.
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