درخشش کاتارو های آذربایجان شرقی در مسابقات انتخابی کشوری

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات انتخابی کاتا رده های پایه پسران با حضور مدال‌آوران لیگ کاراته‌وان در ۲ مرحله همدان و شهریار در ۲ بخش انفرادی و تیمی در مجموعه ورزشی شهید کبگانیان تهران برگزار شد.

نمایندگان آذربایجان شرقی در ۲ بخش انفرادی و تیمی در رده های سنی ذیل مقام کسب کردند؛

بخش کاتا انفرادی:

رده سنی نوجوانان؛

۱. محمد انکوتی از استان کرمان با مجموع امتیاز ۱۴۶/۸

۲. محمد متین خسروی از استان فارس با مجموع امتیاز ۱۴۱/۷

۳. محراب توحیدنیا از استان آذربایجان شرقی با مجموع امتیاز ۱۴۱/۱

۴. احسان باجغلی از استان اصفهان با مجموع امتیاز ۱۴۱/۱

رده سنی جوانان؛

۱. یزدان قوام از استان کرمان با مجموع امتیاز ۱۵۲/۷

۲.امیررضا شفایی از استان آذربایجان شرقی با مجموع امتیاز ۱۵۰/۷

۳. عرفان بیگی از استان آذربایجان غربی با مجموع امتیاز ۱۱۰/۵

۴. امیررضا مسلمان از استان آذربایجان غربی با مجموع امتیاز ۱۱۰/۲

رده سنی زیر ۲۱ سال؛

۱. متین فریمند از استان آذربایجان شرقی با امتیاز ۱۵۱/۱

۲. علیرضا ندیمی از استان فارس با امتیاز ۱۵۰/۶

۳. ابوالفضل صادقی از استان فارس با امتیاز ۱۵۰/۳

بخش کاتا تیمی:

رده سنی جوانان؛

۱. باشگاه حق نظری (آسایش آذربایجان) از آذربایجان غربی: امیررضا مسلمان، آرمین جوانی، عرفان بیگی، محمد مهدی اسعدی با امتیاز کل ۱۱۳/۸

۲. تیم کرمان: مهراب خاک نشین، محمد اباذریان، محمد رضایی با امتیاز کل ۱۱۱/۴

۳. تیم شاهین از آذربایجان شرقی: عطا رفیعی، امیرعلی میرزازاده، امیرمحمد بهروز، امیررضا چمنی با امتیاز کل ۱۱۰/۵

گفتنی است، نفرات اول و دوم این دور از رقابت ها با تشخیص کمیته فنی مسابقات یک نفر به مسابقات آسیایی و یک نفر به مسابقات جهانی اعزام خواهند شد.