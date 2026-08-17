به گزارش خبرنگار مهر، مجیدرضا شعبانی شامگاه یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری هفدهمین اجلاس مجمع بسیجیان مازندران اظهار کرد: این رویداد سه‌شنبه ۲۷ مردادماه در مجتمع شهید بهشتی بهزیستی کشور در فرح‌آباد ساری برگزار خواهد شد.

وی افزود: مجمع بسیجیان ظرفیت قابل توجهی از نیروهای علمی، تخصصی و نخبگانی استان را در کنار یکدیگر قرار داده و تلاش می‌کند این توانمندی‌ها را برای شناسایی مسائل و ارائه راهکارهای عملیاتی به کار گیرد.

مسئول ستاد تخصصی بسیج اقشار و متخصصین سپاه کربلا با بیان اینکه مسائل استان نیازمند مشارکت مجموعه‌های مختلف است، گفت: دستگاه‌های اجرایی به تنهایی قادر به حل تمامی مشکلات نیستند و استفاده از ظرفیت نخبگان، دانشگاهیان، جوانان و فعالان تخصصی می‌تواند روند تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌ها را بهبود بخشد.

شعبانی ادامه داد: مجامع بسیجیان از ابتدای دهه ۹۰ با رویکرد استفاده از توان نخبگانی شکل گرفتند و تاکنون کارگروه‌های تخصصی در زمینه‌های مختلفی از جمله کشاورزی، گردشگری، صنعت، سواحل، جمعیت، خدمات شهری، پسماند و منابع آبی فعالیت داشته‌اند.

وی با اشاره به ساختار این مجامع در مازندران گفت: در استان ۲۲ مجمع شهرستانی و یک مجمع استانی فعالیت دارند و در سطح شهرستان‌ها شش کارگروه و در سطح استان هفت کارگروه تخصصی تشکیل شده است.

مسئول ستاد تخصصی بسیج اقشار و متخصصین سپاه کربلا تصریح کرد: استادان دانشگاه، نخبگان، جوانان، فعالان حوزه‌های علمی و دانش‌بنیان و همچنین نیروهای فرهنگی و اجتماعی در این کارگروه‌ها حضور دارند و می‌توان از این ظرفیت برای حل مسائل اولویت‌دار استان استفاده کرد.

شعبانی با اشاره به شرایط جدید کشور اظهار کرد: امروز نوع تهدیدها گسترده‌تر شده و علاوه بر تهدید نظامی، حوزه‌های اطلاعاتی، رسانه‌ای و شناختی نیز نیازمند توجه جدی هستند؛ از این رو باید برنامه‌ها و اولویت‌ها متناسب با شرایط جدید بازطراحی شود.

وی افزود: در این شرایط، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح، مجموعه‌های مردمی و گروه‌های انقلابی اهمیت زیادی دارد و حفظ وحدت و تقویت همکاری‌ها می‌تواند در عبور از مشکلات مؤثر باشد.

شعبانی درباره هفدهمین اجلاس مجمع بسیجیان مازندران نیز گفت: این اجلاس پس از حدود دو سال وقفه برگزار می‌شود و علاوه بر ارائه گزارش عملکرد دوره گذشته، انتخابات هیئت‌رئیسه مجمع نیز در دستور کار قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: هیئت‌رئیسه جدید باید با توجه به اولویت‌های کشور و استان، مأموریت کارگروه‌ها را بازتعریف کرده و موضوعاتی را در دستور کار قرار دهد که بیشترین ارتباط را با نیازهای روز مردم و استان دارند.

مسئول ستاد تخصصی بسیج اقشار و متخصصین سپاه کربلا یکی از اهداف فعالیت مجامع را ایجاد تجربه عملی در زمینه حل مسئله دانست و گفت: اعضای مجامع با ارتباط با دستگاه‌های اجرایی، ظرفیت‌های موجود را شناسایی کرده و برای مسائل مختلف راهکار ارائه می‌کنند.

شعبانی ادامه داد: این روند علاوه بر کمک به حل مشکلات، می‌تواند زمینه شناسایی نیروهای متخصص و توانمند برای پذیرش مسئولیت‌های مدیریتی را نیز فراهم کند.

وی با تأکید بر لزوم استفاده مدیران از ظرفیت نخبگان بیان کرد: ارتباط مستمر دستگاه‌های اجرایی با مجموعه‌های علمی و تخصصی، مسیر رسیدگی به مسائل را کوتاه‌تر می‌کند و در نهایت می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی منجر شود.

شعبانی تأکید کرد: فعالیت مجمع بسیجیان با هدف رقابت سیاسی انجام نمی‌شود، بلکه رویکرد اصلی کمک به حل مشکلات مردم است و موفقیت هر دستگاه در خدمت‌رسانی و رفع مسائل جامعه، موفقیت مجموعه‌های انقلابی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به طرح‌ها و اسناد تهیه‌شده در سال‌های گذشته گفت: نخبگان استان طی این سال‌ها طرح‌ها و اسناد تخصصی مختلفی تدوین کرده‌اند و حتی سند پیشرفت پنج‌ساله مازندران نیز تهیه شده است، اما در برخی مقاطع استفاده کافی از این ظرفیت‌ها صورت نگرفته است.

مسئول ستاد تخصصی بسیج اقشار و متخصصین سپاه کربلا افزود: ضروری است این اسناد با توجه به شرایط فعلی بازنگری و به‌روزرسانی شوند تا بتوان آنها را در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار داد و از ظرفیت کارشناسی موجود در فرآیند برنامه‌ریزی استفاده کرد.

فعالیت بسیج در زمینه های مختلف

شعبانی همچنین به فعالیت بسیج در حوزه‌های مختلف اشاره کرد و گفت: بسیج در کنار فعالیت‌های نخبگانی، در زمینه‌هایی مانند انرژی، محرومیت‌زدایی و خدمات‌رسانی نیز در کنار دستگاه‌های اجرایی حضور دارد.

وی افزود: بسیج سازندگی با اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی می‌تواند هزینه برخی پروژه‌ها را کاهش داده، سرعت اجرای آنها را افزایش دهد و در مواردی از بروکراسی‌های غیرضروری بکاهد.

شعبانی با اشاره به تجربه اخیر مازندران در مدیریت شرایط ویژه گفت: در مقطعی که استان میزبان شمار زیادی از مسافران بود، موضوعاتی مانند تأمین سوخت، نان و کالاهای اساسی با همکاری مجموعه‌های مختلف مدیریت شد.

وی اظهار کرد: این تجربه نشان داد که حل مسائل بزرگ نیازمند همکاری همه بخش‌هاست و دولت، مجلس، دستگاه قضایی، نیروهای امنیتی، سپاه، بسیج، انتظامی و مردم با قرار گرفتن در کنار یکدیگر توانستند شرایط را مدیریت کنند.

مسئول ستاد تخصصی بسیج اقشار و متخصصین سپاه کربلا در پایان گفت: مجمع بسیجیان مازندران تلاش دارد ظرفیت علمی و تخصصی نخبگان را بیش از گذشته در خدمت مسائل استان قرار دهد تا از این توان برای تصمیم‌سازی بهتر و ارتقای کارآمدی دستگاه‌های اجرایی استفاده شود.