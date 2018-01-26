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۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۴۸

«جشن دلتنگی» با پوستری متفاوت

«جشن دلتنگی» با پوستری متفاوت

پوستر فیلم سینمایی «جشن دلتنگی» به کارگردانی پوریا آذربایجانی و تهیه کنندگی علی قائم مقامی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه ای فیلم، پوستر فیلم «جشن دلتنگی» توسط حامد عاشق  طراحی شده است.

فیلم سینمایی «جشن دلتنگی» به کار گردانی پوریا آذربایجانی و تهیه کنندگی علی قائم مقامی  در سی و ششمین دوره جشنواره ملی فیلم فجر به نمایش در می آید.

فیلم  سینمایی «جشن دلتنگی» درباره رابطه واقعی آدم‌ها و گره خوردن آن  با فضای مجازی است. محسن کیایی، بهنام تشکر، پانته آ پناهی‌ها، بابک حمیدیان، مینا ساداتی، ساغر قناعت، پریوش نظریه، امید روحانی، روزبه فدوی، عرفان ناصری، علی دهبان، ندا عقیقی، اشکان منصوری بازیگران فیلم «جشن دلتنگی» هستند.

کد مطلب 4210331

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