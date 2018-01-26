«ستارخان» قیام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سریال «ستارخان» از ١٢ بهمن هرشب ساعت ٢٢ از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

مجموعه «ستارخان» در ۱۰ قسمت ۵۰ دقیقه ای آماده شده است و از ۱۲ بهمن ماه همزمان با آغاز جشن های سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از شبکه یک سیما پخش می شود. «ستارخان» روایتی از سال های پایانی زندگی این سردار بزرگ است که محمدرضا ورزی کارگردان و مصطفی شریفی تهیه کننده آن هستند.

سعید نیک پور، شکرخدا گودرزی، حسین مسافر آستانه، مسعود آب پرور، شایسته ایرانی و سام قریبیان، پندار اکبری، آرزو نبوت، علی زارع، باران زمانی، داریوش کاردان، ژرژ پطروسی، بهزاد خداویسی، رضا فیاضی، فخرالدین صدیق شریف، شهراد بانکی، حمیرا عظیمی و عزت الله مهرآوران در این سریال ایفای نقش می کنند.

موسیقی این اثر را بابک زرین ساخته و رویا میرفخرایی ترانه آن را سروده و سالار عقیلی نیز خواننده آن است.