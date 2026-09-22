دیدار عراقچی با وزیران خارجه عراق و هلند + فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر خارجه کشورمان در حاشیه هشتاد ویکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق و تام برندسن، وزیر امور خارجه هلند گفتگو کرد.

صیانت از امنیت مرزهای مشترک بسیار کلیدی است

در دیدار عراقچی و وزیر خارجه عراق، طرفین ضمن بررسی روند همکاری‌های دو کشور در عرصه‌های مختلف از جمله اقتصادی، تجاری، کنسولی و امنیتی، بر تداوم تلاش‌ها برای توسعه روابط در همه زمینه‌های مورد علاقه دو کشور تاکید کردند.



وزرای امور خارجه ایران و عراق، صیانت از امنیت مرزهای مشترک را بسیار کلیدی دانسته و بر اهمیت اجرای توافق‌های صورت‌گرفته در این زمینه و مقابله مؤثر با تحرکات تروریستی تاکید کردند.



وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار ضمن تشریح آخرین تحولات مربوط به وضعیت کشتیرانی در تنگه هرمز، از جمله تفاهم حاصله بین ایران و عمان برای تعیین مسیرهای ایمن کشتیرانی تجاری تصریح کرد: ناامنی موجود در تنگه هرمز صرفا به دلیل اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی است و بازگشت امنیت به این تنگه مستلزم توقف اقدامات ناامن‌ساز آمریکا است.



وزیر امور خارجه کشورمان همچنین بر ضرورت پایبندی همه کشورهای منطقه به اصل حسن همجواری به‌ویژه ممانعت از استفاده طرف‌های متجاوز از قلمرو و امکانات آنها جهت تدارک و اجرای اقدامات غیرقانونی و تجاوزکارانه علیه ایران تأکید و خاطرنشان کرد که جمهوری اسلامی ایران در دفاع از حاکمیت و منافع ملی خود مصمم و جدی است.

انتقاد شدید از استانداردهای دوگانه کشورهای اروپایی

در دیدار وزیر خارجه کشورمان و وزیر خارجه هلند درباره مناسبات دوجانبه ایران-هلند و موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر شد.



وزیر امور خارجه با انتقاد شدید از استانداردهای دوگانه کشورهای اروپایی در قبال تحولات منطقه، به‌ویژه سکوت و مماشات در قبال اقدامات تجاوزکارانه و جنایات ارتکابی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران خاطرنشان کرد: کشورهای اروپایی نمی‌توانند از یکسو مدعی حمایت از حاکمیت قانون و حقوق بشر باشند و از سوی دیگر در برابر تجاوز نظامی آشکار آمریکا و اسرائیل علیه ایران بی‌تفاوت بوده و حتی از آن حمایت کنند.



وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با یادآوری رویکرد مسئولانه ایران در استفاده از دیپلماسی برای رفع بهانه‌های آمریکا در موضوع هسته‌ای، پیمان‌شکنی‌های مکرر آمریکا و جنگ‌طلبی آن کشور را عامل اصلی ناامنی فعلی در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز دانست و تاکید کرد: تنها راه احیای صلح و ثبات در منطقه توقف اقدامات غیرقانونی و تجاوزکارانه آمریکا و احترام به حقوق و منافع ملی ایران است.



وزیر امور خارجه هلند نیز در این دیدار بر اهمیت استفاده از دیپلماسی تأکید کرد و دیدگاه‌های کشورش را درباره تحولات جاری منطقه و تعاملات میان ایران و اروپا تشریح کرد.