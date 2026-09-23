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۱ مهر ۱۴۰۵، ۴:۲۰

کانادا محدودیت تجاری علیه محصولات شهرک‌های اسرائیلی اعمال می‌کند

کانادا محدودیت تجاری علیه محصولات شهرک‌های اسرائیلی اعمال می‌کند

نخست‌وزیر کانادا با اعلام تصمیم این کشور برای اعمال محدودیت بر کالاهای تولید شده در شهرک‌های اسرائیلی، آن را گامی کاربردی برای حفظ راهکار دو دولتی و صلح دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سی‌ان‌ان، مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، روز سه‌شنبه در نیویورک اعلام کرد که این کشور محدودیت‌های تجاری جدیدی را برای کالاهای تولیدشده در شهرک‌های اسرائیلی اعمال خواهد کرد.

کارنی با توصیف این تصمیم به عنوان اقدامی «عمل‌گرایانه و کاربردی»، تأکید کرد که هدف از این محدودیت‌ها، کمک به حفظ شرایط لازم برای تحقق راهکار دودولتی و در نهایت برقراری صلحی پایدار برای اسرائیلی‌ها و فلسطینیان است.

وی همچنین در جریان گفتگو با خبرنگاران، از تصویب کمک ۷۱ میلیون دلاری کانادا به فلسطین خبر داد.

نخست‌وزیر کانادا در پاسخ به پرسشی درباره احتمال دیدار با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل گفت که تاکنون چنین دیداری نداشته است.

وی افزود: در شرایطی که ۱۶۰ رهبر جهان در نیویورک حضور دارند، فرصت‌های ملاقات با رهبرانی که دسترسی به آن‌ها دشوار است، بسیار ارزشمند است.این تصمیم کانادا در راستای یک حرکت دیپلماتیک گسترده‌تر صورت می‌گیرد.

پیش از این، وزرای امور خارجه ۱۲ کشور غربی از جمله انگلیس، فرانسه، آلمان، اسپانیا و کانادا، در بیانیه‌ای مشترک علیه گسترش شهرک‌سازی‌ها و خشونت‌های شهرک‌نشینان صهیونیست، از اعمال محدودیت‌های تجاری علیه شهرک‌های غیرقانونی این رژیم حمایت کردند.

در این بیانیه که از سوی وزارت امور خارجه انگلیس منتشر شد، تأکید شده است که اقدامات رژیم صهیونیستی در کرانه باختری، امکان تحقق راهکار دودولتی را به شدت تضعیف می‌کند.

همچنین مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا پیش‌تر با تأیید غیرقانونی بودن این شهرک‌ها بر اساس حقوق بین‌الملل، درباره پیامدهای گسترش آن‌ها هشدار داده بود.

کد مطلب 6955722

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