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۱ مهر ۱۴۰۵، ۴:۵۶

شب ۲۰۶ در گرگان؛ مردم دوباره همدل شدند

شب ۲۰۶ در گرگان؛ مردم دوباره همدل شدند

گرگان- مردم گرگان در دویست‌وششمین شب گردهمایی، با حضور در جمع مردمی بر حفظ همدلی و انسجام تأکید کردند.

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کد مطلب 6955725

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