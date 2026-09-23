https://mehrnews.com/x3d82B ۱ مهر ۱۴۰۵، ۴:۵۶ کد مطلب 6955725 استانها گلستان استانها گلستان ۱ مهر ۱۴۰۵، ۴:۵۶ شب ۲۰۶ در گرگان؛ مردم دوباره همدل شدند گرگان- مردم گرگان در دویستوششمین شب گردهمایی، با حضور در جمع مردمی بر حفظ همدلی و انسجام تأکید کردند. دریافت 18 MB کد مطلب 6955725 کپی شد مطالب مرتبط ۲۰۶ شب ایستادگی مردم تالش در دفاع از میهن دفاع مقدس الگوی ایستادگی ملت ایران در برابر تهدیدها است دویست و ششمین شب تجمعات زنجانیها در دفاع از وطن ۲۰۶ شب ایستادگی؛ مردم گلستان بار دیگر پای کار وطن آمدند دیار آفتاب؛ ۲۰۶ شب همصدایی در تجدید میثاق با آرمانهای ولایت پیمان دوباره مردم خمین با ولایت؛ ۲۰۶ شب مقاومت و ایستادگی برچسبها گلستان گرگان تجمع مردمی
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