https://mehrnews.com/x3d82F ۱ مهر ۱۴۰۵، ۵:۰۰ کد مطلب 6955728 استانها گلستان استانها گلستان ۱ مهر ۱۴۰۵، ۵:۰۰ گنبد در شب ۲۰۶؛ روایت تازهای از همراهی مردم گنبد- مردم گنبد در دویستوششمین شب گردهمایی مردمی، بر حفظ انسجام و همبستگی تأکید کردند. دریافت 5 MB کد مطلب 6955728 کپی شد مطالب مرتبط ۲۰۶ شب ایستادگی مردم تالش در دفاع از میهن ۲۰۶ شب ایستادگی؛ مردم گلستان بار دیگر پای کار وطن آمدند دیار آفتاب؛ ۲۰۶ شب همصدایی در تجدید میثاق با آرمانهای ولایت پیمان دوباره مردم خمین با ولایت؛ ۲۰۶ شب مقاومت و ایستادگی ایستادگی مردم خرمآباد در سنگر خیابان برچسبها گلستان گنبدکاووس تجمع مردمی
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