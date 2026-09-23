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۱ مهر ۱۴۰۵، ۵:۰۰

گنبد در شب ۲۰۶؛ روایت تازه‌ای از همراهی مردم

گنبد در شب ۲۰۶؛ روایت تازه‌ای از همراهی مردم

گنبد- مردم گنبد در دویست‌وششمین شب گردهمایی مردمی، بر حفظ انسجام و همبستگی تأکید کردند.

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کد مطلب 6955728

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