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۱ مهر ۱۴۰۵، ۴:۵۹

کردکوی در شب ۲۰۶؛ چراغ همدلی روشن ماند

کردکوی در شب ۲۰۶؛ چراغ همدلی روشن ماند

کردکوی- مردم شهرستان کردکوی در شب دویست‌وششم گردهمایی، با حضور در جمع مردمی بر تداوم وحدت و همراهی تأکید کردند.

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کد مطلب 6955726

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