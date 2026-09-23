https://mehrnews.com/x3d82C ۱ مهر ۱۴۰۵، ۴:۵۹ کد مطلب 6955726 استانها گلستان استانها گلستان ۱ مهر ۱۴۰۵، ۴:۵۹ کردکوی در شب ۲۰۶؛ چراغ همدلی روشن ماند کردکوی- مردم شهرستان کردکوی در شب دویستوششم گردهمایی، با حضور در جمع مردمی بر تداوم وحدت و همراهی تأکید کردند. دریافت 7 MB کد مطلب 6955726 کپی شد مطالب مرتبط مشکل پرستاری نبود «اراده» است؛ از کمبود نیرو تا مهاجرت ۲۰۶ شب ایستادگی مردم تالش در دفاع از میهن ۲۰۶ شب ایستادگی؛ مردم گلستان بار دیگر پای کار وطن آمدند پیمان دوباره مردم خمین با ولایت؛ ۲۰۶ شب مقاومت و ایستادگی برچسبها گلستان کردکوی تجمع مردمی
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