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۱ مهر ۱۴۰۵، ۴:۵۵

نگین شهر در شب ۲۰۶؛ حضور مردم رنگ تازه‌ای گرفت

نگین شهر در شب ۲۰۶؛ حضور مردم رنگ تازه‌ای گرفت

نگین شهر- حضور مردم نگین شهر در دویست‌وششمین شب گردهمایی، بار دیگر جلوه‌ای از همراهی و همبستگی شهروندان را رقم زد.

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کد مطلب 6955724

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