https://mehrnews.com/x3d82z ۱ مهر ۱۴۰۵، ۴:۵۵ کد مطلب 6955724 استانها گلستان استانها گلستان ۱ مهر ۱۴۰۵، ۴:۵۵ نگین شهر در شب ۲۰۶؛ حضور مردم رنگ تازهای گرفت نگین شهر- حضور مردم نگین شهر در دویستوششمین شب گردهمایی، بار دیگر جلوهای از همراهی و همبستگی شهروندان را رقم زد. دریافت 8 MB کد مطلب 6955724 کپی شد مطالب مرتبط ۲۰۶ شب ایستادگی مردم تالش در دفاع از میهن دفاع مقدس الگوی ایستادگی ملت ایران در برابر تهدیدها است دویست و ششمین شب تجمعات زنجانیها در دفاع از وطن پیمان دوباره مردم خمین با ولایت؛ ۲۰۶ شب مقاومت و ایستادگی دیار آفتاب؛ ۲۰۶ شب همصدایی در تجدید میثاق با آرمانهای ولایت ۲۰۶ شب ایستادگی؛ مردم گلستان بار دیگر پای کار وطن آمدند برچسبها گلستان آزادشهر تجمع مردمی
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