ابراز امیدواری زلنسکی برای پایان جنگ با روسیه پیش از زمستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، ولودیمیر زلنسکی در جریان دیدار با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، گفت: «امیدوارم ما به این جنگ پایان دهیم و ترامپ نیز در این مسیر به ما کمک کند. فکر می‌کنم باید هرچه سریع‌تر پیش از فرا رسیدن زمستان این کار را انجام دهیم.»

در این دیدار، ترامپ با تکان دادن سر، سخنان زلنسکی را تأیید کرد.

این در حالی است که جنگ میان روسیه و اوکراین، به عنوان مرگبارترین جنگ زمینی اروپا از زمان جنگ جهانی دوم، اکنون وارد پنجمین سال خود شده و تلاش‌های مقامات آمریکایی برای ازسرگیری مذاکرات میان کی‌یف و مسکو، به منظور جلوگیری از زمستانی که تحلیلگران آن را ویرانگر پیش‌بینی می‌کنند، تاکنون بی‌نتیجه بوده است.

با این وجود، ترامپ در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل درخصوص پایان جنگ اوکراین و روسیه ابراز خوش‌بینی کرد و به خبرنگاران گفت که معتقد است ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، مایل به دیدار با زلنسکی است.

ترامپ افزود: «پوتین دیدار خواهد کرد؛ او مایل به این دیدار است و می‌خواهد که جنگ پایان یابد.»

گفتنی است پوتین و زلنسکی هفت سال است که دیداری رودررو نداشته‌اند.

همچنین «استیو ویتکاف» و «جرد کوشنر»، فرستاده‌های ویژه ترامپ، ماه جاری در سفر به اوکراین و مسکو، گفتگوهایی با مقامات دو کشور برای احیای روند صلح داشتند.

با این حال، درگیری شدید دولت ترامپ در جنگ با ایران، وقفه‌ای عمیق در روند صلح ایجاد کرده و سفر فرستاده‌های وی تنها گامی مقدماتی بوده است.

این مذاکرات در حالی پیگیری می‌شود که طرفین درگیر جنگ هوایی شدیدی برای کسب موقعیت برتر هستند.

شایان ذکر است: روسیه عملیات ویژه نظامی خود علیه اوکراین را در ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) در واکنش به نادیده گرفتن نگرانی‌های امنیتی مسکو آغاز کرد و این رویارویی نظامی همچنان ادامه دارد.