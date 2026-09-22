به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده عصر امروز سهشنبه در جلسه تکریم و معارفه رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خوزستان گفت: از زحمات و خدمات ارزشمند رئیس پیشین سازمان مدیریت و برنامهریزی تشکر و قدردانی میکنم و برای وی در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت دارم.
وی با اشاره به انتصاب رئیس جدید این سازمان افزود: خوشبختانه این مسئولیت به عهده فرزند شایستهای از خوزستان واگذار شد. ارزانی دارای سوابق ارزشمندی است و سالها در استان در سطوح مختلف فعالیت کرده است.
استاندار خوزستان با استقبال از این تغییر تصریح کرد: ما این تغییر را به فال نیک میگیریم و برای وی آرزوی موفقیت داریم و مطمئن هستیم که با نگاه ویژه مقام معظم رهبری و رئیسجمهور و ارکان سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، شاهد فصل جدیدی از تحول و شکوفایی در استان خوزستان خواهیم بود.
موالیزاده با اشاره به همکاری سایر نهادها بیان کرد: با کمک مجلس، نمایندگان و سایر بخشها، این امید وجود دارد که خوزستان شاهد دورانی از رونق و شکوفایی اقتصادی و توسعه متوازن و پایدار باشد.
وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده استان اظهار کرد: انشاءالله با همدلی و همکاری همه بخشها، مسیر توسعه و پیشرفت خوزستان با قوت ادامه خواهد یافت و شاهد دستاوردهای ارزشمندی برای مردم استان خواهیم بود.
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