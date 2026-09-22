به گزارش خبرنگار مهر، درحالی‌که شرکت هواپیمایی ماهان از لغو پروازهای خود در مسیر تهران به مسقط - عمان و بالعکس از ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۵ تا اطلاع ثانوی خبر داده بود، بررسی وضعیت عرضه بلیت و اطلاعات پروازها نشان می‌دهد وضعیت کلی پروازهای ایران به عمان و بالعکس همچنان نیازمند شفاف‌سازی از سوی سازمان هواپیمایی کشوری است.

بر اساس این اطلاعیه، لغو پروازهای ماهان به مسقط تا اطلاع ثانوی انجام شده و شرکت هواپیمایی ماهان دلیل این تصمیم را بنا به اعلام مراجع ذی‌صلاح هوانوردی کشور عمان عنوان کرده است. بااین‌حال، توقف پروازهای ماهان به مسقط به معنای اعلام توقف تمام پروازهای ایران به عمان نیست و سایر شرکت‌های هواپیمایی که در این مسیر فعالیت داشته‌اند، باید فعالیت پروازی خود را ادامه دهند.

باوجوداین، بررسی خبرنگار مهر از سایت‌های مجاز فروش بلیت هواپیما نشان می‌دهد در حال حاضر امکان مشاهده و خرید بلیت پروازی به مقصد مسقط در این سامانه‌ها وجود ندارد؛ موضوعی که این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا توقف پروازها تنها به شرکت هواپیمایی ماهان محدود شده یا در عمل عرضه پروازهای سایر شرکت‌ها در مسیر ایران - عمان نیز با محدودیت مواجه شده است.

همچنین بر اساس بررسی اطلاعات پروازهای خروجی، در زمان تهیه این گزارش ۱۶:۵۵ دقیقه، تنها یک پرواز به مقصد مسقط در فهرست پروازهای خروجی مشاهده می‌شود که آن پرواز نیز در لحظه نگارش خبر با تأخیر مواجه بوده است.

به‌این‌ترتیب، اگرچه آنچه به‌صورت رسمی اعلام شده، لغو پروازهای ماهان در مسیر ایران - عمان است، اما وضعیت فعلی عرضه بلیت و اطلاعات پروازها تصویری روشن از ادامه یا توقف فعالیت سایر شرکت‌های هواپیمایی در این مسیر ارائه نمی‌کند.

ازاین‌رو، باتوجه‌به اهمیت مسیر هوایی ایران - عمان و سردرگمی احتمالی مسافران، انتظار می‌رود سازمان هواپیمایی کشوری آخرین وضعیت پروازهای ایران به عمان و بالعکس را به‌صورت رسمی اعلام کند و مشخص شود آیا در حال حاضر شرکت‌های هواپیمایی دیگری در این مسیر فعال هستند، تعداد پروازهای برنامه‌ریزی‌شده چقدر است و آیا محدودیتی برای انجام پروازهای سایر شرکت‌ها وجود دارد یا خیر.

این شفاف‌سازی همچنین می‌تواند وضعیت واقعی ظرفیت پروازی مسیر ایران - مسقط و امکان خرید بلیت برای مسافران را مشخص کند و از شکل‌گیری ابهام و افزایش احتمالی نرخ‌ها در بازار جلوگیری کند.