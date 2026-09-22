دستخط رهبر انقلاب خطاب به سردار موسوی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دستخط رهبر معظم انقلاب حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای خطاب به سردار سید مجید موسوی فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتشر شد.
متن دستخط به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر مجاهد و دلیر جناب سردار سید مجید موسوی حفظه الله و ایّده
بعد التحیات و السلام؛
۱) بحمدالله گزارش ارائه شده که قبلا هم نسخهای از آن را دریافت نموده بودم، دلگرمکننده و دلنشین است.
از مجاهدتهای خود و همرزمان گمنام و مظلومتان خیلی کم نوشته اید؛ همچنانکه رفتار مخلصین همواره اینطور بوده است.
امّا اثری که به حکمت الهیه از این خصوصیت ناشی می شود انشاءالله، محبت و اعتباری است که حضرت حق جل و علا برای صاحبان اخلاص قرار میدهند و انواع برکتها و پیروزیها
۲) در مورد زنجیره تامین انشاءالله تلاشها ادامه یابد و گزارش آن مرتبا به اینجانب منعکس گردد.
۳) مراقبت از جان عزیز خودتان و همه برادران خواسته موکد اینجانب است. امید است با دعای خیر و پربرکت سرورمان عجلالله فرجه الشریف، امور سامان گیرد.
سید مجتبی خامنهای
۱۰/ مرداد/ ۱۴۰۵
نظر شما