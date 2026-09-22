به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، عبدالله دوم شاه اردن در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: چالش‌هایی که اکنون با آنها روبرو هستیم یک شبه به وجود نیامده‌اند و آنچه امروز نادیده می‌گیریم، آینده ما را شکل می‌دهد.

وی افزود: جنگ ایران نشان داد که مردم خارج از منطقه چقدر تحت تأثیر پیامدهای بحران‌های انرژی و غذا قرار گرفته‌اند. درگیری‌ها از لبنان تا یمن و سودان رنج بشر را عمیق‌تر می‌کند.

شاه اردن تاکید کرد: هر کسی که شک دارد بحران‌های منطقه ما پیامدهایی برای جهان دارد، باید به هزینه‌های انرژی و غذا نگاهی بیندازد.

او گفت: پاسخگویی زمانی آغاز می‌شود که ما موضوعات را با نام خودشان خطاب کنیم، مانند تلاش برای محو موجودیت فلسطینی ها و تحمیل واقعیتی جدید در غزه. بیرون راندن اجباری فلسطینی‌ها از خانه‌هایشان در کرانه باختری، کوچ اجباری است.

وی افزود: جامعه جهانی به جای حل مشکل فلسطین و اسرائیل، آن را مدیریت می کند. جامعه بین‌المللی هر تجاوز جدید و هر اقدام نقض کننده اسرائیل را موقتی تلقی کرده است. متجاوزان در کرانه باختری فقط مشتی آشوبگر نیستند، بلکه بخشی از سیاستی برای بیرون راندن فلسطینی ها از سرزمینشان هستند.

او گفت: تلاش برای محو حضور فلسطینی ها از دو طریق انجام می‌شود: تخریب غزه و الحاق عملی اراضی کرانه باختری. اسرائیل از زیر ذره بین قرارگرفتن اقداماتش ناخرسند است و تحرکات برای منحرف کردن توجه دیگر کار ساز نیست. هنگامی که اوضاع به اسرائیل مربوط می شود، قطعنامه‌های بین‌المللی صرفاً جوهری روی کاغذ هستند. جامعه بین‌المللی همچنان تجاوزات اسرائیل در سوریه را نادیده می‌گیرد و این به آن چراغ سبزی برای ادامه می‌دهد. هدف اسرائیل غیرممکن کردن تشکیل کشور فلسطین است.

پادشاه اردن اعلام کرد: هرگونه تهدیدی علیه مرزهای شمالی اردن یا امنیت آبی آن، تهدیدی برای امنیت ملی آن است و ما آن را نادیده نخواهیم گرفت.