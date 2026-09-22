به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم اکنون در سخنانی در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد ادعا کرد: ایالات متحده قویتر از هر زمان دیگری بازگشته و ارتش آن قدرتمندترین ارتش جهان است! بیش از یک میلیون شغال در آمریما درست کردم. نرخ فقر در آمریکا به پایین ترین سطح رسیده است! ۲ سال پیش کشور مرده ای داشتیم، الان کشورم زنده شده است! در ۱۶ ماه اخیر مهاجر غیرقانونی وارد کشورمان نشده است! به کشورمان حسادت می ورزند!
رئیس جمهور آمریکا با تکرار عادت خودشیفتگی و بدون اشاره به آمارهای رسمی جرم و جنایت در کشورش، مدعی شد: وقتی ۲۰ ژانویه سال پیش وارد کاخ سفید شدم، واشنگتن ناامن بود. عصر تاریکی از تاریخ آمریکا را از دولت پیش به ارث بردیم.
دونالد ترامپ سپس در تلاش برای توجیه بخشی از ناکامی ها و شکست های خود در کنترل تبعات تجاوز پرهزینه اش به ایران آن هم در آستانه انتخابات میان دوره ای کنگره، با طرح ادعایی مضحک مدعی شد: ایران توانمندی های منطقه را تهدید کرد، آنها موشکی تولید کردند که نشان دهند قابلیت ضربه زدن به اروپا را دارد. الان دیگر تهران قلدر خاورمیانه (غرب آسیا) نیست! در عملیات خشم حماسی همه کشتی های نیروی دریایی ایران را غرق کردیم! نیروی هوایی و رادار آنها را نابود کردیم تاسیسات پدافندی آنها را نابود کردیم! قابلیتهای تولید موشک و پهپاد آنها را تقریباً نابود کردیم! اقتصاد آنها را از بین بردیم؛ تنها چیزی که نابود نشده تورم آنها است که دارد کشور آنها را نابود میکند! الان تورم آنها خیلی بیشتر از ۳۰۰ درصد است اما پس از اینکه توافق کردیم برای آتش بس تا درباره مسائل هستهای گفتگو کنیم، ایران به اقداماتی علیه کشتیهای غیرنظامی دیگر کشورها ادامه داد! اکنون باید تصمیم مهمی درباره ایران بگیرم که آیا با ایران باید توافق کنیم و اجازه بدهیم که یک کشور بهتر و بزرگتری از هر زمانی در گذشته بسازد؛ شاید یکی از بهترین کشورها در خاورمیانه یا حتی در جهان یا اینکه تصمیم بگیرم جمهوری اسلامی را نابود کنم و چنان با سرعت این کار را میکنم که به آنها فرصتی ندهم که مردم و کشورهای دیگر را بکشند و نابود کنند! من بر این باورم که میتوانیم پس از انتخابات (میام دوره ای کمگره) با آنها توافق کنیم. آنها منتظرند ببینند ما در انتخابات میان دورهای چه کار می کنیم؟ حزب جمهوریخواه دارد در انتخابات شرکت میکند و من به آنها کمک میکنم، اما خود من در انتخابات میان دورهای نامزد نیستم. برای انتخابات و نتایج انتخاباتی در ارتباط با موضوع ایران اصلاً اهمیتی نمی دهم. برای من فقط مهم است که ایران هرگز سلاح هستهای نخواهد داشت!
رئیس جمهور آمریکا که می کوشد قیمت نفت و حامل های انرژی در جهان را با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی و نمادین پایین نگه دارد، ادعا کرد: نیروی دریای ایالات متحده میلیونها بشکه نفت را اخیراً از تنگه هرمز به بیرون از آنجا اسکورت کرد! ۲۲، ۲۵، ۳۰، ۳۵ و ۳۷ کشتی را هر روز و هر شب داریم از تنگه هرمز خارج میکنیم! من از همه کشورها دعوت میکنم که به ما ملحق شوند تا انزوای کامل اقتصادی ایران را پیاده کنیم تا زمانی که ایران از حمله به کشتیهای تجاری دست بردارد، از جاه طلبی هستهای دست بردارد و از حمایت از تروریسم دست بکشند! این حکومت دارد بدرفتاری میکند نه به خاطر اینکه آنها قوی و دارای اعتماد به نفسند، بلکه به این دلیل که آنها ضعیف شدهاند. اگر ما با یکدیگر متحد باشیم، شاهد جهانی خواهیم بود که عاری از این تهدید ۵۱ ساله ایران هستیم. قیمتهای نفت بسیار بسیار کمتر از زمان پیش از شروع جنگ خواهد شد و الان اینجا قیمت نفت خیلی پایین است.
وی بی اشاره به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران، مدعی شد: ایران را تشویق کردم که دست از تسلیحات هستهای بردارد! ایران میخواست در پشت سپر سلاحهای متعارف به سلاح هستهای دست یابد و اگر به این هدف دست مییافت میتوانست وحشت را در جهان بگستراند که احدی نمیتوانست با آنها روبرو شود. به ایران اجازه نخواهم داد به سلاح هستهای دست یابد! این واقعیتی بود که باید با آن روبرو میشد می شدیم! دیگران میخواستند آن را نادیده بگیرند و تمایل نداشتند کاری بکنند، البته مشکل را میشناختند. ما هر فرصتی را به ایران دادیم تا به توافق برسد تا ما مطمئن شویم تا آمریکا یا هیچ کشور دیگری با چنین کابوسی و مشکل فاجعه آمیزی روبرو نخواهد شد!
این مقام آمریکایی به کودتای آمریکایی-صهیونیستی دی ماه گذشته نیز اشاره کرد و با بیان آمار متناقض دیگری مدعی شد: حکومت ایران همین امسال بیش از ۷۲ هزار نفر از شهروندان خود را کشت صرفاً به خاطر اعتراض کردن!
ترامپ مدعی شد: از شورای امنیت تشکر میکنم که به قطعنامه محکوم کردن اقدامات شرورانه ایران علیه کشتیهای تجاری رای داد و آن را محکوم کرد. حامیان این قطعنامه از هر قطعنامهای دیگری در تاریخ شورای امنیت بیشتر بود. باید یک صدا و یکپارچه شویم!
دونالد ترامپ با عصبانیت از رسانه های افشاگر کشورش، ادعا کرد: این خائنها و بزدلها دوست دارند بگویند که آمریکا مهماتش تمام شده است؛ نخیر این صحت ندارد. ما بیش از هر زمان دیگری که حتی بتوان تصور کرد مهمات داریم و داریم در سطوحی آنها را تولید میکنیم که هرگز پیشتر چنین نکرده ایم. داریم زرادخانههای خود را بیش از هر زمان دیگری تجدید میکنیم و حتی با کیفیت بالاتر و در آینده بسیار نزدیک کارخانههای مهماتسازی عظیمی افتتاح خواهند شد. الان ۱۸ تا از آنها را شرکتهای بزرگ دفاعی جهان دارند میسازند. ما خواهیم توانست با سرعت بسیار بیشتری متحدانمان را نیز تجهیز کنیم.
وی بدون اشاره به تخریب گسترده غزه از سوی نظامیان متوحش صهیونیستی و شهادت ده ها هزار نفر از مردم مظلوم فلسطین از سوی این رژیم، مدعی شد: من میخواهم از شورای امنیت سازمان ملل برای رای به اتفاق آراء در خصوص برنامه ۲۰ ماده ای (غزه) تشکر کنم. چندین کشور به این هیئت صلح که من افتخار ریاست آن را دارم ملحق شدند و من میخواهم از همه کشورها سپاسگزاری کنم. میلیاردها دلار برای کمکهای بشردوستانه اختصاص پیدا کرده است، برای بازسازی و برای کمکهای انسان دوستانه، عربستان سعودی، بحری، ترکیه، ازبکستان، کویت و بسیاری دیگر این پولها را تامین کردهاند تا این پولها به جایی که به آنها نیاز دارد بروند! میخوام تشکر کنم از همه افرادی که برای با ثبات و بازسازی غزه تلاش کردند، مانند اندونزی و مصر.
ترامپ که نمی تواند عادت دروغگویی و خودستایی اش را کنار بگذارد، مدعی شد: از زمان سر کار آمدن من ۸ جنگ فیصله یافت و با رهبران همه این کشورها دوست شدم و البته این افتخار بزرگی برای من بود. دلیل اینکه من توانستم این جنگها را تمام کنم، استفاده از وابط ویژهای بود که داشتم، تجارت، استفاده از تعرفهها، تهدید وضع تعرفه و البته دیگر لوازم و ابزاری که در اختیار من بود که در بین آنها کامبوج و تایلند، کوزوا و صربستان، جمهوری دموکراتیک کنگو و رواندا، پاکستان و هند، ارمنستان و جمهوری آذربایجان. تقریبا همه این کشورها به من نامه تشکر نوشتند. نخست وزیر پاکستان که مرد خیلی فوق العادهای است، به من گفت که دونالد ترامپ مسئول نجات جان ۳۰ میلیون نفر و چه بسا خیلی بیشتر شده است! موارد بیشمار میانجیگری را تا اینجا شاهد بودیم، ولی هیچ کدام از آنها موفق نبودند که این مسائل را به صورت ریشهای به نحوی که رئیس جمهور ترامپ آنها را حل کرد حل کنند! ماه گذشته من قانون جدید کنگره را امضا کردم که به ما قدرت استفاده از تعرفههای جدید را میدهد که از آنها استفاده کنیم.
دونالد ترامپ اضافه کرد: داریم از نزدیک با مقامات ارشد روسیه و اوکراین کار میکنیم تا آن مسئله را خیلی سریعتر از آنچه برخیها پیشبینی میکنند حل و فصلش میکنیم. ۲۵ هزار جوان هر ماه دارند در این جنگ میمیرند و من به تصاویر این میدانهای جنگ نگاه میکنم و دیگر دوست ندارم آن را ببینم، چون خیلی وحشتناک هستند. ۲۵ هزار نفر هر دو طرف در این جنگها ماهانه کشته می شوند. آمریکا و ایران نیز از هر طریقی بشود مشکل را حل میکنند.
وی درباره تجاوز کشورش به ونزوئلا نیز گفت: در ژانویه نیروهای مسلح آمریکا یک عملیات عظیم نظامی را انجام دادند و به قلب و عمق پایتخت ونزوئلا در کاراکاس رخنه و نفوذ کرده و استحکاماتی که قرار بود از آن ها حفاظت کنند. ما توانستیم یک تبهکار نیکولاس مادورو (رئیس جمهور منتخب و قانونی ونزوئلا) را اسیر کنیم. از آن زمان صدها زندانی در ونزوئلا آزاد شدند. از نزدیک داریم با مقامات رشد ونزوئلا همکاری میکنیم تا آیندهای به مراتب بهتر را برای مردم کاراکاس تامین کنیم! ماه گذشته بزرگترین توافق نفتی تاریخ را با ونزوئلا امضا کردیم؛ ۶۵ میلیارد بشکه نفت که به سود هر دو کشور است. حالا بزرگترین شرکتهای نفتی آمریکا دارند وارد ونزوئلا میشوند. وقتی آمریکا و ونزوئلا را با هم جمع بزنیم، حجم بزرگی از نفت جهان را در اختیار داریم. بنابراین شاید بتوان گفت که این بزرگترین توافق محسوب میشود،نه فقط توافق پایان جنگ.اگر لازم باشد ما از قدرت نظامی بیهمتایمان استفاده خواهیم کرد تا منافع حیاتی آمریکا را حفظ کنیم! ونزوئلا بهترین تجهیزات نظامی را از کشورهای دیگر جهان خریداری کرده بود و اگر دقت کنید هیچ کدام از آن تسلیحات به کار نیامدند.
ترامپ کشتارهای بی ضابطه و فراقانونی پنتاگون را اینگونه توجیه کرد: با کارتلهای خون آشام مواد مخدر مبارزه میکنیم. آنها مهاجران غیرقانونی را به کشور ما میفرستادند و تحت نفوذ کشورهای خارجی دشمن ما بودند. دیگر چنین نخواهد شد. ما داریم قدرت آمریکا را دوباره برقرار میکنیم حتی قدرت نظامی آمریکا را. این موضوع دارد به سرعت اتفاق میافتد. وقتی وارد کاخ سفید شدم در ژانویه کارتلهای مواد مخدر را تحت عنوان سازمانهای تروریستی خارجی قرار دادم و نیروهای مسلح آمریکا را وارد این قضیه کردم تا آنها را نابود کنند. کارتلهای مواد مخدر، داعش نیمکره غربی هستند. آنها اخاذی میکنند. باید آنها را بکشیم یا تبعید کنیم یا مثل سرباز دشمن آنها را حبس کنیم و ما این کار را میکنیم. ما دهها حمله را به قایقها و کشتیهای این کارتلها انجام دادیم. آمریکا نمیتواند بپذیرد که یک مرز ۲۰۰۰ مایلی با قلمرو مکزیک داشته باشد؛ اما در کنترل این کارترها باشد.
دونالد ترامپ با مداخله در امور داخلی کشورهای مستقل، در خصوص هاوانا ادعا کرد: به دنبال تغییر بنیادین در کوبا نیز هستیم. این رژیم کمونیستی است؛ اما اکنون تحت بیشترین فشار تاریخی قرار دارد. مارکو روبیو راهبری مذاکرات ما با کوبا را به عهده دارد و باید ببینیم چه اتفاقی میافتد. ما نمیگذاریم آنها آمریکاییها را در حیاط خلوت ما تهدید کنند. کوبا دقیقاً در حیاط خلوت ما وجود دارد. آنها شبکههای کمونیستی و چپ افراطی هستند همانطور که وزارت خارجه ما نیز این را بیان کرد. آنها با گروههای غیرقانونی مانند حزب کمونیستی آمریکا یعنی انتیفا همکاری میکنند. کمونیسم در آمریکا جایی ندارد برعکس آزادی به کوبا خواهد رفت.
از سوی دیگر، همزمان با سخنرانی دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، هیئت دیپلماتیک کوبا در اقدامی هماهنگ صحن مجمع را ترک کردند.
رئیس جمهور آمریکا درباره توافق در خصوص موضوع گرینلند هم ادعا کرد: آمریکا همچنین یک توافق بیسابقه در مورد مرزهای شمالی قاره آمریکای شمالی داشته و یک قلمرو خیلی بزرگ و راهبردی به نام گرینلند را با پادشاهی دانمارک توافق منعقد کرد. مردم گرینلند و دانمارک امنیت آنجا را به آمریکا واگذار میکنند و ما از اروپا هم حمایت خواهیم کرد! هیچ دشمن آمریکا هرگز اجازه نخواهد داشت که در قلمرو گرینلند حضور داشته باشد یا بدون توافق کتبی ما از ذخایر موجود در گرینلند بهرهبرداری کند. در نقاط مهم آنجا حضور نظامی خواهیم داشت. 2 پایگاه نظامی خواهیم ساخت و این توافق را تا ساعتی دیگر در امروز امضا خواهیم کرد و ما خیلی دوست داریم که با مردم دانمارک و گرینلند همکاری کنیم. تجربه خیلی باورنکردنی است و ما واقعاً میخوایم با آنها دوست باشیم. میخواهیم جایگاه آمریکا را در اقیانوس شمالگان پررنگ کنیم تا امنیت آمریکا و اروپا را تامین کنیم، البته این کار قابلیتهای ناتو را هم تقویت خواهد کرد. ناتو اکنون قویتر از هر زمانی شده است. کشورهای عضو ناتو از ۲ به ۵ درصد بودجه نظامیشان را افزایش دادند و این یعنی دفاع بیشتر!
ترامپ اینگونه عصبانیت خود را از رأی دیوان کیفری بین المللی علیه نتانیاهو به اتهام نسل کشی در فلسطین ابراز کرد: آمریکا به شدت منتقد دیوان بینالمللی کیفری است و هرگز اجازه نخواهیم داد که هیچ شهروند یا نظامی آمریکایی در این محاکمههای نمایشی قرار گیرد! از همه کشورهای عضو هم میخواهم تا از این نهاد یاغی کنار بکشند؛ این غیرقابل قبول است. مقامهای حقوق بشر سازمان ملل تلاش میکنند تا به آمریکا حمله کنند، آن ها دارند از ما انتقاد میکنند؛ زیرا ما نمیخواهیم بچههایمان را تغییر جنسیت دهیم! این طنز تلخی است که سازمان ملل و نهادهایی مانند یونسکو رای دادند به آن که مثلاً از میراث فرهنگی دفاع کنند و بعد با از موجهای گسترده مهاجرت، دارند میراث بشریت را نابود میکنند. حق مهاجرت غیرقانونی وجود ندارد. ما حق داریم یک کشور مستقل بمانیم. ... الان سازمان ملل برای اینکه از عبارت مصنوعی استفاده نکند تا آن را تصنعی جلوه دهد، دارد می گوید هوش برتر. ما به آن هوش برتر خواهیم گفت نه هوش مصنوعی. من به شما میگویم که هر کسی در هوش برتر برنده شود پیروز خواهد شد و ما الان به مراتب از چین در این موضوع بیشتر هستیم و این پیشتازی را هم حفظ خواهیم کرد. خیلی قوی در این حوزه عمل خواهیم کرد. ما نمیخواهیم چیزی که از انقلاب صنعتی عظیمتر خواهد بود را متوقف کنیم، به همین دلیل هم در وزارت دادگستری در این خصوص خیلی با احتیاط عمل میکنیم. نهادهای انتظامی ما در این خصوص هوشیار خواهند بود.
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