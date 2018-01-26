عصبانیت رحمان احمدی از کادر فنی پیکان

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و پیکان تهران در هفته بیست و یکم رقابت های لیگ برتر از ساعت ۱۵.۳۰ امروز جمعه در ورزشگاه شهدای شهر قدس آغاز شده است.

* گل های زودهنگام پرسپولیس به پیکان باعث شده بود تا برانکو ایوانکوویچ با حرارت خاصی در کنار زمین به هدایت سرخپوشان پایتخت مشغول شود. او هر بار که بازیکنان تیمش صاحب موقعیت می شدند آنها را به شدت تشویق می کرد و بابت موقعیت های از دست رفته افسوس های جالبی می خورد.

*مرتضی آقاخان که از همان دقیقه نخست با مصدومیت رو به رو شد لنگان لنگان به بازی ادامه می داد. همین موضوع باعث شد تا رحمان احمدی کاپیتان پیکان بر سر کادر فنی این تیم فریاد بزند و از آنها بخواهد که آقاخان را تعویض کند. آقاخان یکی، دو دقیقه پس از این اتفاق روی زمین افتاد تا دیگر نتواند برای خودروسازان بازی کند و جای خود را به کنت ایکه چوکو داد.

*مجید جلالی از عملکرد خط دفاعی خود راضی به نظر نمی رسد و بارها بر سر آنها بابت دادن موقعیت به مهاجمان پرسپولیس فریاد کشید.

*حمیدرضا گرشاسبی سرپرست باشگاه پرسپولیس به همراه حاجی بیگی و ابوالفضل روغنی اعضای هیات مدیره این باشگاه در کنار محمود شیعی مدیرعامل باشگاه پیکان در جایگاه ویژه حضور داشت.