«نیکی هیلی» شایعه رابطه غیراخلاقی خود با «ترامپ» را تکذیب کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، «نیکی هیلی» نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد روز پنج شنبه با صراحت داشتن هرگونه رابطه غیراخلاقی با «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا را تکذیب کرد.

این فرماندار پیشین ایالت کارولینای جنوبی در مصاحبه با نشریه پولیتیکو، شایعه رابطه غیراخلاقی خود با دونالد ترامپ را که هفته گذشته از سوی «مایکل وولف» نویسنده کتاب جنجالی «آتش و خشم» مطرح شده است، «بسیار اهانت آمیز» و «منزجرکننده» خواند.

نیکی هیلی در این مصاحبه با عصبانیت گفت: «شایعه رابطه نامشروع و رمانتیک من با رئیس جمهور ترامپ به هیچ وجه صحت ندارد».

شایان ذکر است که انگشت اتهامِ رابطه غیراخلاقی با دونالد ترامپ در حالی به سوی نیکی هیلی نشانه رفت که مایکل وولف از حذف اشاره ای زیرکانه به یک رابطه نامشروع رئیس جمهور آمریکا در کتاب خود سخن گفت. وی هفته گذشته گفت که بطور اتفاقی با موضوعی بسیار جنجالی برخورد کرد که تنها به صورت خیلی جزئی در کتاب خود به آن اشاره کرده است؛ زیرا مدارک و شواهد کافی برای توضیح و تشریح آن در اختیار نداشت.

هیلی در دفاع از خود گفت که اظهارات وولف در این کتاب، نشاندهنده فضایی سرشار از تبعیض جنسی است که زنان موفق همواره با آن روبرو هستند.

مایکل وولف در پاسخ به اظهارات هیلی گفت که «شواهد و مدارک من در کتاب ارائه شده است. کتاب را بخوانید. اگر به نظر شما حقیقت دارد، پس حقیقی است».