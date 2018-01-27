به گزارش خبرگزاری مهر، این موضوع که تیم فوتبال رئال مادرید موفق میشود نیمار را از پاریسن ژرمن به خدمت گیرد یا نه اصلیترین سوژه رسانههاست. روزنامه هواداری رئال و چاپ مادرید، مارکا، دو نظریه درباره این که این انتقال انجام میشود یا نه دارد که به این دو احتمال در ادامه پرداخته می شود:
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رئال مادرید نیاز دارد تصمیمات استراتژیک بزرگی بگیرد، تصمیماتی که تاثیر زیادی بر آینده باشگاه دارد. تصمیمی به بزرگی به خدمت گرفتن کریستیانو رونالدو که برایشان دستاوردهای زیادی داشت، یا زمانی که لوییس فیگو را به خدمت گرفتند. آمدن نیمار هم میتواند همین تاثیر را روی این تیم داشته باشد.
از طرفی این بازیکن میتواند با رونالدو رابطه خوبی داشته باشد و با جداییاش ضربه سنگینی به پاریسن ژرمن بزند، از طرفی هم به بارسلونا که پیش از این این بازیکن را در اختیار داشته ضربه خواهد زد، درست مثل روزی که فیگو به رئال رفت.
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یکی از ایجنتهای معتبر فوتبال معتقد است ممکن نیست پاریسن ژرمن حاضر شود نیمار را بفروشد. خرید نیمار از پاریس نیست، از قطر است، با شرایط فعلی هم غیرممکن است به او اجازه رفتن بدهند. آیا ممکن است این باشگاه بزرگترین خرید تاریخ فوتبال را انجام دهد و بعد از یک سال او را بفروشد؟ همه کسانی که در باشگاه های فرانسوی هستند به خوبی میدانند احتمال جدایی نیمار از این تیم وجود ندارد.
شکی نیست که نیمار دوست دارد برود، شکی هم در این نیست که فلورنتینو پرس رویای داشتن او را دارد، اما قرارداد او رقم فسخ ندارد و فقط باید نظر مثبت تیم فرانسوی جلب شود که غیرممکن است.
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