به گزارش خبرگزاری مهر، این موضوع که تیم فوتبال رئال مادرید موفق می‎شود نیمار را از پاری‎سن ژرمن به خدمت گیرد یا نه اصلی‎ترین سوژه رسانه‎هاست. روزنامه هواداری رئال و چاپ مادرید، مارکا، دو نظریه درباره این که این انتقال انجام می‎شود یا نه دارد که به این دو احتمال در ادامه پرداخته می شود:

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رئال مادرید نیاز دارد تصمیمات استراتژیک بزرگی بگیرد، تصمیماتی که تاثیر زیادی بر آینده‎ باشگاه دارد. تصمیمی به بزرگی به خدمت گرفتن کریستیانو رونالدو که برایشان دستاوردهای زیادی داشت، یا زمانی که لوییس فیگو را به خدمت گرفتند. آمدن نیمار هم می‎تواند همین تاثیر را روی این تیم داشته باشد.

از طرفی این بازیکن می‎تواند با رونالدو رابطه خوبی داشته باشد و با جدایی‎اش ضربه سنگینی به پاری‌سن ژرمن بزند، از طرفی هم به بارسلونا که پیش از این این بازیکن را در اختیار داشته ضربه خواهد زد، درست مثل روزی که فیگو به رئال رفت.

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یکی از ایجنت‎های معتبر فوتبال معتقد است ممکن نیست پاری‎سن ژرمن حاضر شود نیمار را بفروشد. خرید نیمار از پاریس نیست، از قطر است، با شرایط فعلی هم غیرممکن است به او اجازه رفتن بدهند. آیا ممکن است این باشگاه بزرگ‏ترین خرید تاریخ فوتبال را انجام دهد و بعد از یک سال او را بفروشد؟ همه کسانی که در باشگاه های فرانسوی هستند به خوبی می‎دانند احتمال جدایی نیمار از این تیم وجود ندارد.

شکی نیست که نیمار دوست دارد برود، شکی هم در این نیست که فلورنتینو پرس رویای داشتن او را دارد، اما قرارداد او رقم فسخ ندارد و فقط باید نظر مثبت تیم فرانسوی جلب شود که غیرممکن است.