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۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۳۳

یک منبع در وزارت خارجه روسیه اعلام کرد؛

نشست سوچی حتی بدون حضور معارضان سوری برگزار می شود

نشست سوچی حتی بدون حضور معارضان سوری برگزار می شود

یک منبع در وزارت خارجه روسیه اعلام کرد حتی اگر هیأت معارضان سوری در نشست سوچی که قرار است ۲۹ و ۳۰ ژانویه برگزار شود حضور پیدا نکنند، این نشست در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

به  گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک منبع در وزارت خارجه روسیه اعلام کرد نشست سوریه که قرار است در سوچی برگزار شود، بدون حضور معارضان سوری هم برگزار خواهد شد.

پیشتر هیأت مذاکره کننده معارضان سوری در توئیتی اعلام کرد که کنفرانس سوچی را که قرار است در روزهای ۲۹ و ۳۰ ماه جاری میلادی (۹ و ۱۰ بهمن) به دعوت روسیه برگزار شود، تحریم می کند و در آن شرکت نخواهد کرد.

با این حال این منبع در وزارت خارجه روسیه تأکید کرده که مسکو تاکنون از هیأت مذاکره کننده معارضان سوری بیانیه ای در این خصوص دریافت نکرده است.

وی تأکید کرده حتی اگر هیأت مذاکره کننده معارضان سوری تصمیم بگیرد در این نشست حضور نداشته باشد، نشست سوچی در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4211227

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