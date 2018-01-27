سرهنگ صفر عبدالوند روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فرماندهی انتظامی شهرستان پلدختر با برنامه ریزی جامع، مبارزه با قاچاق کالا را به عنوان یک اولویت در دستور کار خود قرار داده است.

وی افزود: پلیس آگاهی دایره مبارزه با قاچاق در یک عملیات موفق و جسورانه در ورودی محور آزاد راه پل زال به سمت خرم آباد ۲ دستگاه تریلر کشنده را توقیف کرد.

فرمانده انتظامی پلدختر گفت: در بازرسی و بررسی های انجام یافته از وسایل نقلیه توقیف شده مشخص شد بار هر دو خودرو کالای قاچاق است.

وی افزود: از این ۲ دستگاه تریلر بیش از ۶۰ هزار نوع کالای قاچاق از انواع لوازم آشپزخانه، البسه، لوازم رایانه و ابزار و آلات مهندسی فاقد مدارک گمرکی در حال انتقال کشف شد.

سرهنگ عبدالوند ارزش تقریبی محموله های قاچاق مکشوفه را طبق نظر کارشناس ۶ میلیارد ریال اعلام کرد.

وی خاطر نشان کرد: در این عملیات پلیسی چهار نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات تحویل مراجع قانونی شدند.