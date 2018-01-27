به گزارش خبرگزاری مهر، سید امیر منصور برقعی با بیان اینکه هزینه‌ جذب مشارکت‌های مردمی سالانه حدود ۱۵۰ میلیون تومان است خاطرنشان کرد: حتی یک ریال از کمک‌های مردم صرف پرداخت هزینه‌های تخلیه، تعمیر و نگهداری صندوق‌های صدقه و نیروی انسانی در کمیته امداد نمی‌شود.

برقعی طرح اکرام ایتام را یکی از سندهای موفق کمیته امداد دانست و افزود: البته ابداع طرح‌های جدید و نوآوری‌ در طرح اکرام ایتام برای خروج این طرح از روزمرگی ضرورت دارد.

در ادامه این نشست علی‌محمد ذوالفقاری، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد با بیان اینکه از ایده‌های نو و خلاقانه در حوزه اکرام ایتام استقبال می‌کنیم بیان کرد: کارکنان این حوزه باید حرفه‌ای، هدفمند و مبتنی بر نیازهای مددجویان فعالیت کنند.

وی بابیان اینکه کارکنان حوزه اکرام ایتام باید بر نیازهای خانوار و توان حامیان اشراف کامل داشته باشند تأکید کرد: باید زمینه آشنایی حامیان با ابعاد متفاوت زندگی ایتام فراهم شود؛چرا که حامیان ایتام باید بدانند از چه کسی حمایت می‌کنند و کمک‌های آنها چگونه هزینه می‌شود.

ذوالفقاری بر شناسایی ظرفیت و تخصص خیران تاکید کرد و گفت: طرح اکرام ایتام نقش مؤثری در ایجاد آرامش در اقشار ضعیف و همچنین توزیع عدالت در جامعه دارد.