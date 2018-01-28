به گزارش خبرگزاری مهر، منصور ابراهیم زاده در نخستین دیداری که به عنوان سرمربی در سپاهان روی نیمکت زردپوشان اصفهانی می نشیند به مصاف پرسپولیس خواهد رفت.دیداری که می تواند محک جدی برای سرمربی جدید سپاهان اصفهان محسوب شود.

ابراهیم زاده در حالی تیم خود را برای رویارویی با شاگردان برانکو ایوانکوویچ در ورزشگاه آزادی تهران آماده خواهد کرد که باید فکری به حال محرومیت و مصدومیت تنی چند از مهره های اصلی خود کند.

رسول نویدکیا به دلیل پارگی رباط صلیبی اش ادامه دیداری های باقیمانده از هفدهمین دوره رقابت های لیگ برتر را از دست داد. همچنین جلال الدین علیمحمدی نیز به احتمال فروان نمی تواند تیمش را در بازی هایی که در بهمن ماه سال جاری پیش رو دارد همراهی کند. مصدومیت علیمحمدی نیاز به درمان سه هفته ای دارد و بعید است کادر پزشکی سپاهان اجازه دهد مقابل پرسپولیس بازی کند.

همچنین علی کریمی هافبک ملی پوش این تیم نیز به تازگی از بند مصدومیت رهایی یافته است و با احتیاط بیشتری در بازی با پرسپولیس به میدان خواهد رفت.

عزت الله پورقاز نیز به دلیل محرومیت نمی تواند سپاهان را در دیدار با سرخپوشان پایتخت همراهی کند تا منصور ابراهیم زاده در اولین تجربه سرمربیگری خود در سپاهان با مشکلات فراوان روبرو باشد.

تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۵:۵۰ جمعه هفته جاری در هفته بیست و دوم رقابت های لیگ برتر در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف سپاهان اصفهان می رود.