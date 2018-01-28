جامعه جهانی اقدام مؤثری درباره حمله ترکیه به عفرین انجام نداد

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل- جواد حیران نیا: اوایل ماه میلادی جاری (ژانویه ۲۰۱۸)، جمعی از دانشمندان، فلاسفه و فعالین حقوق بشر که در میان آنها چهره‌های برجسته‌ای چون «نوام چامسکی»، «مایکل والزر»، «دیوید فیلیپس» و «مایکل هاردت» به چشم می خورد، با نوشتن نامه‌ای سرگشاده ‌درباره به واقعیت پیوستن تهدید ترکیه مبنی بر حمله به عفرین سوریه هشدار دادند.

در این نامه از آمریکا، ایران و روسیه خواسته شد تا از عدم تجاوز نظامی ترکیه به این منطقه عمدتاً کردنشین، اطمینان حاصل کرده و مانع از تکرار فاجعه کوبانی شوند.

در همین راستا، خبرنگار مهر مصاحبه ای با پروفسور «دیوید فیلیپس» یکی از نویسندگان این نامه انجام داده است.

پروفسور «دیوید فیلیپس» در حال حاضر مدیر برنامه صلح و حقوق بشر دانشگاه کلمبیا آمریکا است. وی مشاور ارشد وزارت خارجه دولت کلینتون، معاون پیشین شورای روابط خارجی آمریکا، استاد دانشگاه هاروارد، مشاور ارشد دبیر کل سازمان ملل، عضو ارشد شورای آتلانتیک و رئیس بنیاد حقوق بشر کنگره آمریکا بوده است.

*لزوم نگارش این نامه چه بود؟

این نامه با این ضرورت نگاشته شده است که جامعه جهانی را متوجه تجاوز ترکیه کنیم و به جامعه جهانی در خصوص بی تفاوتی و عدم انجام اقدام مؤثر هشدار دهیم.

در واقع در خصوص این تهاجم اقدام مناسبی را از سوی جامعه جهانی شاهد نبوده ایم.

*چرا جامعه بین‌المللی تهاجم ترکیه به عفرین را محکوم نمی‌کند؟

ترکیه می گوید که عضو ناتو است اما باید توجه داشت که این عضویت صرفاً «اسمی» است.

دلیل این امر این است که ترکیه کشوری اسلامگرا است. از سوی دیگر این کشور دارای گرایشات ضدآمریکایی است و حقوق بشر را رعایت نمی کند.

ترکیه به آسانی و راحتی شاخصهای عضویت ناتو را دارا نیست. اگر امروز قرار بود این کشور عضو ناتو باشد با این شاخصها همسو نبود.

ترکیه به متحد بودن با آمریکا خود گرفته و وابسته به این اتحاد است. همین موضوع امروزه برای این کشور دردسر ایجاد کرده و این کشور را به دشمنی استراتژیک برای آمریکا تبدیل کرده است.

*حضور آمریکا و ترکیه در سوریه به یک شکل است. هردو آنها بدون اجازه دولت سوریه در این کشور هستند. نظر شما در این‌باره چیست؟

کردهای سوریه از آمریکا طلب کمک کرده اند. در مقابل از منظر کردها، ترکیه دشمنی است که این منطقه را اشغال کرده و به نوعی اشغالگر محسوب می شود.

لازم است که آمریکا میان نقش روسیه و کمک و حمایت ترکیه از گروههای جهادی(تروریست) در سوریه توازن ایجاد کند.