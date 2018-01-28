تاثیر ورزش های هوازی بر تقویت مهارت های شناختی و کاهش آلزایمر

به گزارش خبرنگار مهر، بیماری آلزایمر به عنوان شایع ترین نوع دمانس یا زوال عقل، یک اختلال مغزی است که به مروز زمان موجب نابودی حافظه و مهارت های فکری می شود. درحال حاضر هیچ درمان قطعی برای این عارضه وجود ندارد.

یافته های محققان دانشگاه کنتیکت آمریکا نشان می دهد سالمندان در معرض خطر ابتلا به آلزایمر یا مبتلا به آلزایمر که تحت ورزش های هوازی قرار گرفتند سه برابر بیشتر بهبود توانایی فکری و تصمیم گیری تجربه کردند.

در حالیکه افراد مسن حاضر در گروه غیرورزشی با کاهش عملکرد شناختی مواجه شدند.

اما آن دسته از افرادی که شاهد بهبود اندکی در عملکرد شناختی شان بودند هر نوع ورزشی را انجام داده بودند.

طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی، افراد بزرگسال مسن لازم است ۱۵۰ دقیقه در هفته ورزش متوسط (نظیر پیاده وری تند)، ۷۵ دقیقه ورزش هوازی تند، یا تلفیق هردو را انجام دهند.