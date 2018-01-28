مدارس ۸ منطقه مازندران امروز تعطیل است

محمودرضا علیزاده سخنگوی آموزش و پرورش مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مدارس ابتدایی منطقه بلده و مدارس روستایی مرزن آباد چالوس امروز تعطیل است گفت: تمامی مدارس بلده و چهاردانگه ساری در دو نوبت صبح و عصر، مدارس ابتدایی دو دانگه ساری، بنافت دو دانگه ساری امروز تعطیل هستند.

وی گفت: تمام مدارس ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم شهرستان کلاردشت و تمام مدارس شهری و روستایی لاریجان در دو شیفت صبح و عصر فردا یکشنبه هشتم بهمن به دلیل بارش برف تعطیل است.



وی با بیان اینکه مدارس ابتدایی کجور نیز تعطیل است، افزود: در صورت تعطیل شدن دیگر شهرها به دلیل شرایط جوی، از طریق صدا و سیما و سایت اداره کل آموزش و پرورش مازندران اعلام خواهد شد.