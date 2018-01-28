آماده باش نیروهای خدمات شهری/اولویت برف روبی با معابر اصلی

اصغر عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که برخی از شهروندان از تأخیر در برف روبی در معابر شهری گلایه داشتند، گفت: از ساعت ۶ بعدازظهر روز گذشته (شنبه ۷ بهمن) فعالیت های ستاد برف روبی آغاز شد و با آماده باش کامل نیروهای خدمات شهری، فعالیت آغاز شد.

وی افزود: اما برف روبی در تمام نقاط دنیا از معابر اصلی آغاز می شود و ما پاکسازی بزرگراه ها، پل ها و رمپ لوپ ها را در اولویت قرار داده و معمولا شهروندان از همین موضوع گلایه دارند.

مدیر کل امور خدمات شهری شهرداری تهران گفت: پاکسازی معابر اصلی، بزرگراه ها، رمپ و لوپ ها و پل ها در اولویت برف روبی است.

عطایی در پاسخ به این پرسش که برخی از شهروندان از تأخیر در برف روبی در معابر شهری گلایه داشتند، گفت: از ساعت ۶ بعدازظهر روز گذشته (شنبه ۷ بهمن) فعالیت های ستاد برف روبی آغاز شد و با آماده باش کامل نیروهای خدمات شهری، فعالیت آغاز شد.

وی افزود: اما برف روبی در تمام نقاط دنیا از معابر اصلی آغاز می شود و ما پاکسازی بزرگراه ها، پل ها و رمپ لوپ ها را در اولویت قرار داده و معمولا شهروندان از همین موضوع گلایه دارند.