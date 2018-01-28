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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۲۶

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران خبر داد:

امدادرسانی به ۸۲۱ نفر گرفتارشده در برف و کولاک مازندران

امدادرسانی به ۸۲۱ نفر گرفتارشده در برف و کولاک مازندران

ساری -مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران از امدادرسانی به ۸۲۱ متاثر ناشی از برف و کولاک در محورهای مواصلاتی استان خبر داد.

 مجتبی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: درپی برودت هوا و بارش برف و کولاک شدید درمناطق مختلف استان به ویژه در محورهای مواصلاتی کوهستانی ، نیروهای امدادی مستقر در شهرستان های چالوس، نوشهر ،بهشهر،ساری،سوادکوه،آمل و کلاردشت  موفق شدند به ۸۲۱ نفر از سرنشینان خودروهای عبوری و همچنین ساکنان منطقه خدمات لازم را ارائه کنند.

وی گفت:درهمین راستا ۲۴ نفر نیز از خدمات اسکان اضطراری پایگاههای هلال احمر استان بهره مند شدند.

وی افزود:۷۵ نیروی عملیاتی در قالب ۲۱ تیم مجهزامدادی با بکارگیری بیش از ۱۰دستگاه آمبولانس،۶دستگاه خودروی پشتیبانی و چهاردستگاه خودروی نجات در این عملیات مشارکت داشتند.

برودت و افت دما بسیاری از مناطق مازندران را سفیدپوش کرد و منجر به تعطیلی مدارس برخی مناطق شده است.

کد مطلب 4212007

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