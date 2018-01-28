محور ساوه - تهران بازگشایی شد/ تردد به کُندی جریان دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، ایرج کهریزی اظهار داشت: تردد در محور ساوه-تهران که از ساعات اولیه امروز به سبب بارش برف سنگین و ترافیک خودروها مسدود شده بود، برقرار شد.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی افزود: با وجود برقراری تردد در محور ساوه- تهران، اما همچنان رفت و آمد خودروها در این محور با روند کندی همراه است.

کهریزی خاطرنشان ساخت: در دیگر محورهای مواصلاتی استان بارش پراکنده برف و لغزندگی جاده وجود دارد که توصیه می شود رانندگان حتما تجهیزات زمستانی و زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.