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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۴۲

محور ساوه - تهران بازگشایی شد/ تردد به کُندی جریان دارد

محور ساوه - تهران بازگشایی شد/ تردد به کُندی جریان دارد

اراک- رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: هم اکنون مشکل انسداد محور ساوه - تهران رفع و تردد در این محور برقرار شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، ایرج کهریزی اظهار داشت: تردد در محور ساوه-تهران که از ساعات اولیه امروز به سبب بارش برف سنگین و ترافیک خودروها مسدود شده بود، برقرار شد.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی افزود: با وجود برقراری تردد در محور ساوه- تهران، اما همچنان رفت و آمد خودروها در این محور با روند کندی همراه است.

کهریزی خاطرنشان ساخت: در دیگر محورهای مواصلاتی استان بارش پراکنده برف و لغزندگی جاده وجود دارد که توصیه می شود رانندگان حتما تجهیزات زمستانی و زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.

کد مطلب 4212029

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