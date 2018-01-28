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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۵۹

به دلیل یخبندان و لغزندگی معابر؛

مدارس تعدادی از شهرهای کردستان در نوبت بعدازظهر تعطیل است

مدارس تعدادی از شهرهای کردستان در نوبت بعدازظهر تعطیل است

سنندج- مدارس تعدادی از شهرهای استان کردستان به دلیل تداوم برودت هوا، یخبندان و لغزندگی معابر در نوبت بعدازظهر تعطیل است.

مسئول روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش کردستان در گفت و گو با خبرنگار مهر در ارتباط با تعطیلی مدارس در نوبت بعدازظهر گفت: به علت بارش برف و تداوم برودت هوا، یخبندان و لغزندگی معابر، برخی از مدارس استان کردستان در نوبت بعدازظهر امروز یکشنبه تعطیل است.

علیرضا منتشلو عنوان کرد:  به علت بارش برف و تداوم برودت هوا، یخبندان و لغزندگی معابر و بر اساس تصمیم فرمانداران شهرستان ها، تمامی مدارس  سطح شهر و روستا شهرستان قروه و منطقه سریش آباد و شهرستان دهگلان در نوبت بعدازظهر تعطیل است.

وی ادامه داد: تمامی مدارس سطح شهر و روستای شهرستان بیجار و منطقه کرانی ومراکز پیش دبستانی و ابتدایی سطح شهر و تمام مدارس روستایی شهرستان سنندج و منطقه کلاترزان و تمامی مدارس روستایی شهرستان دیواندره  و شهر زرینه هم در نوبت بعدازظهر تعطیل اعلام شده است.

کد مطلب 4212054

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