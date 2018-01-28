به گزارش خبرگزاری مهر، نشست داستان خوانی احسان عبدی پور، داستان نویس فردا دوشنبه ۹ بهمن در کافه ایونت برگزار می‌شود.

عبدی پور، کارگردان، فیلمنامه نویس و داستان نویس اهل بوشهر است. او فارغ التحصیل فیلمنامه نویسی از دانشکده سینماتئاتر دانشگاه هنر و برنده جایزه خلاقیت و استعداد درخشان ویژه فیلمسازان اول برای فیلم «تنهای تنهای تنها» شده است. عبدی پور، کارگردانی فیلم های تلویزیونی «افسانه ۹۸»، «توریست» و «همسنگار» را نیز در کارنامه دارد. ساخت فیلم های سینمایی «پاپ» و «تیک آف» نیز از دیگر موارد موجود در کارنامه عبدی پور است.

نشست مذکور با هدف خوانش داستان «رساله مُمو سیاه» اثر این داستان نویس برگزار می شود. اجرای نشست نیز به عهده مسعود بُربر روزنامه نگار و داستان نویس خواهد بود.

این برنامه فردا دوشنبه ۹ بهمن از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰ در کافه ایونت واقع در تقاطع خیابان کارگر و بلوار کشاورز، نبش ضلع جنوبی، پلاک ۳۰۸ برگزار می شود.