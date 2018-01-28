چاپ اوراق مشارکت و اسناد خزانه بلای جان بودجه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، زهرا سعیدی نماینده مبارکه در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال ۹۷ گفت: دخل و خرج دولت بسیار نامیزان است. برای جبران کسری بودجه از بخش خصوصی استقراض کرده و از صندوق توسعه ملی برداشت می شود.

وی ادامه داد: از سال ۷۷ روند نزولی بودجه عمرانی پایه گذاری شده است و در ۱۰ سال گذشته بودجه عمرانی از ۳۷ هزار میلیارد تومان فراتر نرفته است. این کاهش در سال های اخیر نگران کننده است.

سعیدی افزود: زمانی که از ۷۳ هزار میلیارد تومان بودجه ای که برای اشتغال در نظر گرفته شده است ۱۷ هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی برداشت می شود، نتیجه آن بیکاری است.

عضو کمیسیون اقتصاد با بیان اینکه چاپ اوراق مشارکت و اسناد خزانه دو سالی است که بلای جان بودجه شده است، گفت: ادامه این روند در ۵ تا ۱۰ سال آینده آسیب جدی به بودجه وارد می کند.

وی گفت: دولت در تبصره ۱۸ پیشنهاد داده بود از محل صندوق برای اشتغال سرمایه گذاری شود اما دولت باید بداند تا برنامه مشخصی برای اشتغال ارائه نشود، حل مشکل بیکاری امکان پذیر نخواهد بود.

سعیدی تنها راهکار حل معضل اشتغال را حمایت از سرمایه گذاری خواند و گفت: در کشوری که در برخی مواقع صدور مجوز سرمایه گذاری ۱۸ ماه طول می کشد، نمی توان انتظار ایجاد اشتغال داشت.

وی همچنین از دولت خواست برنامه مشخصی برای اجرای قانون هدفمندی و حذف پردرآمدها ارائه کند و گفت: حس بی عدالتی اجازه نمی دهد مردم از یارانه خود صرفنظر کنند.

نماینده مردم مبارکه در مجلس اظهار داشت: ۸۰ درصد بودجه ملی و ۲۰ درصد استانی اعلام شده است، جای این سوال باقی است که این همه تشکیلات استانی برای چیست؟ چرا اجازه نمی دهید بودجه به سمت استان ها سرازیر شود؟

سعیدی با انتقاد از استانی شدن بودجه آموزش و پرورش و ایثارگران گفت: مگر می شود در یک استان حقوق معلمان پرداخت و در استان دیگری پرداخت نشود.

وی همچنین در پایان خواستار صدور مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی برای پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان و حل بحران آب در کشور شد.