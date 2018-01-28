تقویت بنیه دفاعی از نقاط قوت لایحه بودجه ۹۷ است

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی سبحانی فر نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۹۷ با بیان اینکه معیشت مردم و اقشار آسیب پذیر از نقاط مورد توجه لایحه بودجه سال آینده است، اظهار داشت: ساختار بودجه ریزی در این لایحه تغییر کرده، به گونه ای که قبلاً بر مبنای چانه زنی بود اما حالا بر مبنای عملکرد انجام می شود و این منجر به کاهش فساد خواهد شد.

وی از کاهش ردیف های متفرقه و واگذاری آنها به استانها در لایحه بودجه خبر داد و گفت: این مسئله باعث افزایش اعتبارات جاری استانها از ۴.۳ درصد به ۲۴.۳درصد می شود. این مسئله در اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نیز ازطریق تمرکز زدایی دیده می شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، توجه به بحران ریزگردها و آلودگی هوا و توسعه حمل و نقل عمومی و ریلی را از دیگر اولویت های مدنظر در لایحه بودجه ۹۷ خواند و گفت: در این لایحه به نوسازی بافت های فرسوده نیز توجه شده که با توجه به وجود ۱۱ میلیون حاشیه نشین و ساکن در بافت های فرسوده، مهم است و باعث افزایش اشتغال و رونق تولید می شود.

سبحانی فر همچنین تقویت بنیه دفاعی را از دیگر نقاط قوت لایحه بودجه ۹۷ خواند و گفت: این مسئله با توجه به تهدیدات استکبار جهانی علیه جمهوری اسلامی یک ضرورت محسوب می شود.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: گسترش عدالت اجتماعی از طریق بازتولید یارانه ها با هدف کاهش فقر مطلق از دیگر احکام مورد تأکید لایحه بودجه ۹۷ است، همچنین برای بیمه سلامت که ۴۱ میلیون نفر تحت پوشش دارد و ۹ هزار میلیارد تومان بدهی دارد، پیش بینی شده است که ۷۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شود.