نیکزاد: تنگه هرمز نماد اقتدار ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۸ مرداد ماه) که به صورت مجازی شد در نطق پیش از دستور ضمن درود و صلوات به روح بلند بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و همچنین به روح ملکوتی قائد شهید امت و شهدای راه حق و فضیلت، گفت: در سالگرد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ قرار داریم. این کودتا نقطه عطف مهمی در تاریخ معاصر ایران است و سندی محکم و تاریخی بر این واقعیت است که اولاً آغازکننده خصومت و دشمنی بین مردم بزرگ ایران و دولت آمریکا، دولت استعماری آمریکا بوده است و ثانیاً این دشمنی صرفاً مربوط به دوره انقلاب شکوهمند اسلامی نیست و به قبل از پیروزی انقلاب برمی‌گردد.

وی در ادامه با بیان اینکه مشکل آمریکا با مردم منطقه غرب آسیا، استقلال‌طلبی است، افزود: آنها با هر دولت مستقل و مقتدر در این منطقه دشمنی می‌کنند تا بتوانند سیاست‌های استعماری خودشان را پیش ببرند. در زمانی که نه نظام مقدس اسلامی برقرار بود و نه حتی نهضت حضرت امام رضوان‌الله تعالی علیه آغاز شده بود، آنها کودتا کردند و تفاله مستبدی را که مردم ایران فراری داده بودند، به سلطنت بازگرداندند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دشمنی امروز آمریکا نیز به همین استقلال‌طلبی برمی‌گردد؛ اما با این تفاوت که در سال ۳۲ با یک اشاره، شاه فراری را به کشور بازگرداندند، اما امروز به برکت انقلاب اسلامی نه‌تنها قدرت چنین اقداماتی را ندارند، بلکه با هر اشتباه، تو دهنی‌های محکمی را از ملت بزرگ ایران دریافت می‌کنند.به اذعان خودشان ۴۸ سال است که تلاش می‌کنند نظام اسلامی را ساقط کنند، اما با هر توطئه، بیشتر از قبل ابهت پوشالی‌شان فرو می‌ریزد؛ تا جایی که مجبور می‌شوند با خفت در یخچال مواد غذایی مسافرت کنند. این واقعیت امروز میدان است و این واقعیت را ملت ایران با عزم و اراده پولادین خود، در سایه مقاومت مثال‌زدنی و تبعیت کامل از ولایت و رهبری به دست آورده است.

تنگه هرمز دشمن را دچار فلاکت کرده است

نیکزاد با تاکید بر اینکه امروز تنگه هرمز نماد اقتدار ملت بزرگ ایران است و دشمن ناتوان آمریکایی- صهیونیستی را دچار فلاکت کرده است، گفت: این تحولات همه ملت‌های آزادی‌خواه جهان را به این نتیجه رسانده است که اقتدار و امنیت، یک کالای وارداتی و خریدنی نیست، بلکه یک فرآیند درون‌زا و مبتنی بر اراده ملت‌هاست.

وی در مورد موضوعات اقتصادی اظهار داشت: اگر نیروهای مسلح مقتدر ما عامل اقتدار و امنیت جامعه ما هستند، مسئولان اجرایی کشور در دولت و مجلس نیز باید عوامل اقتدار سیاسی و اقتصادی کشور باشند.دولت و مجلس شورای اسلامی در این مسئله متفق‌القول هستند تا شبانه‌روز برای جبران کاستی‌های معیشتی مردم تلاش کنند. جلسات تخصصی در کارگروه‌های مشترک بین مجلس و دولت با حضور کمیسیون‌های تخصصی برگزار می‌شود و مجلس با نهایت توان در حال ایفای نقش نظارتی خود می‌باشد.اما فراتر از این جایگاه نظارتی، مجلس خود را در کنار دولت می‌بیند و در تلاش است تا تصمیم‌های خوبی به نفع معیشت مردم و برون‌رفت از مشکلات گرفته شود.

نیکزاد همچنین با اشاره به مسئله کالا برگ گفت: این موضوع جلسه دیروز بود، نمایندگان مجلس بر رفع کاستی‌های این طرح تأکید کردند و آمادگی دارند در سریع‌ترین زمان ممکن هر اصلاحی را در بودجه کشور برای تأمین منابع کالابرگ و افزایش آن مبتنی بر شرایط تورمی جدید انجام دهند.مجلس و دولت در تلاشند تا به یک نقشه راه مشترک در این زمینه برسند و حضور وزرای دولت محترم در صحن مجلس در راستای این همکاری متقابل بوده است.

نامه مجلس به دولت برای ارسال لایحه اصلاح قانون بودجه کشور

وی ادامه داد: با توجه به امر رهبر معظم انقلاب مبنی بر تقدم لایحه بر طرح، مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور اعلام کرده است تا لایحه اصلاح بودجه کشور متناسب با شرایط جنگی کشور و مبتنی بر تأمین حداکثری نیازهای مردم به مجلس ارسال شود تا در نهایت با همکاری، این اصلاحات به نفع مردم انجام شود.

نایب رئیس مجلس در پایان خاطرنشان کرد: کشور را نمی‌توان در شرایط جنگی با رویکرد عادی اداره کرد. مجلس برای انجام اصلاحات عزم جدی دارد و از تمام ابزارهای قانونی خود در این زمینه استفاده خواهد کرد.