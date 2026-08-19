به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، حجت‌الاسلام علی لطیفی، در بیست‌وسومین نشست معاونان و نمایندگان مجلات رشد شهر تهران که در مدرسه تاریخی دارالفنون برگزار شد، با اشاره به جایگاه مجلات رشد در نظام تعلیم و تربیت، اظهار کرد: ترویج یک منبع آموزشی و تربیتی مانند مجلات رشد، بیش از هر چیز از مسیر ارتباط انسانی و ایجاد آگاهی و شناخت نسبت به اهمیت و کارکرد این مجلات در میان معلمان، مدیران مدارس، مربیان، والدین و دانش‌آموزان شکل می‌گیرد.

وی با تأکید بر اینکه تولید و انتشار مجلات رشد با هدف کسب درآمد دنبال نمی‌شود، افزود: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با وجود همه هزینه‌های مادی و معنوی که برای تولید مجلات رشد صرف می‌کند، همچنان بر اهمیت این مجلات تأکید دارد؛ زیرا معتقدیم مجله، با وجود تحولات گسترده فناوری، ظهور هوش مصنوعی، گسترش فیلم، انیمیشن و محتوای چندرسانه‌ای، همچنان ظرفیت منحصربه‌فردی در محیط آموزشی و مدرسه دارد.

لطیفی ادامه داد: قرار نیست با ورود فناوری‌های جدید، کتاب، کتاب صوتی، داستان یا مجله کنار گذاشته شود؛ بلکه هر یک از این ابزارها ظرفیت و جایگاه خود را دارند و باید متناسب با کارکردشان مورد استفاده قرار گیرند. در این میان، مجلات رشد نیز دارای ظرفیت‌هایی هستند که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.

اختیاری‌بودن؛ یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های مجلات رشد

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، اختیاری‌بودن مطالعه مجلات رشد را یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این مجلات دانست و گفت: مجله رشد، کتاب درسی نیست که دانش‌آموز ملزم به مطالعه آن باشد و از محتوای آن امتحان بدهد. همین تفاوت، فرصت مهمی برای تربیت فراهم می‌کند؛ زیرا بخش قابل توجهی از تربیت در فضای انتخاب و اختیار شکل می‌گیرد.

وی افزود: در نظام آموزش رسمی، الزام بخش مهمی از فرایند یادگیری است، اما باید تا حد امکان زمینه‌های انتخاب و اختیار را نیز برای دانش‌آموز فراهم کنیم. اینکه دانش‌آموز احساس کند فرصتی در اختیار دارد تا یک متن، داستان، حکایت یا فعالیت را با انتخاب خود مطالعه کند، می‌تواند گارد او را نسبت به یادگیری کاهش دهد و زمینه ارتباط عمیق‌تر با محتوا را فراهم کند.

لطیفی با اشاره به تجربه‌ای شخصی در این زمینه بیان کرد: گاهی یک رویکرد نامناسب می‌تواند کارکرد یک مجله را معکوس کند؛ برای مثال، اگر محتوای مجله که قرار است با اختیار و علاقه مطالعه شود، به موضوعی برای امتحان و تکلیف اجباری تبدیل شود، ممکن است جذابیت و کارکرد اصلی خود را از دست بدهد.

تنوع محتوایی

معاون وزیر آموزش و پرورش، تنوع را از دیگر مزیت‌های مجلات رشد عنوان کرد و گفت: انسان‌ها در زندگی به تنوع نیاز دارند و کتاب درسی به دلیل ماهیت و کارکرد خود، از نظر محتوا و قالب، چارچوب مشخصی دارد؛ اما مجلات رشد امکان ارائه محتوا در قالب‌های متنوع از جمله داستان، طنز، فعالیت و موضوعات گوناگون را فراهم می‌کنند.

وی ادامه داد: مجلات رشد همچنین برخلاف کتاب‌های درسی که ممکن است سال‌ها بدون تغییر باقی بمانند، به‌صورت مستمر و متناسب با زمان و تحولات جامعه منتشر می‌شوند. این ویژگی به مجله امکان می‌دهد موضوعات و اتفاقات روز را نیز در اختیار دانش‌آموز قرار دهد و زمینه گفت‌وگو درباره مسائل و تجربه‌های عینی او را فراهم کند.

مجلات رشد؛ ظرفیتی برای فعالیت‌های مدرسه‌ای

لطیفی با اشاره به اجرای «زیست‌بوم جدید برنامه درسی دوره اول ابتدایی» و توجه به برنامه درسی مدرسه‌ای اظهار کرد: در این رویکرد، همه فعالیت‌های مدرسه صرفاً به عناوین درسی محدود نمی‌شود و بخشی از زمان مدرسه می‌تواند به فعالیت‌هایی مانند مراسم، رویدادها، کارگاه‌های مهارت‌آموزی، کتاب‌خوانی و فعالیت‌های متناسب با نیاز دانش‌آموزان اختصاص یابد.

وی افزود: محتوای مجلات رشد می‌تواند در تأمین محتوای مورد نیاز این فعالیت‌های مدرسه‌ای نقش مؤثری داشته باشد. مدارس باید بتوانند متناسب با نیاز دانش‌آموزان و اقتضائات خود، فعالیت طراحی کنند و مجلات رشد می‌توانند یکی از منابع مهم برای پشتیبانی محتوایی از این فعالیت‌ها باشند.

مجلات رشد؛ بستری برای تقویت خواندن و کشف استعدادها

لطیفی، تقویت مطالعه و خواندن و ایجاد انس و علاقه نسبت به زبان و ادبیات فارسی را از دیگر ظرفیت‌های مجلات رشد دانست و گفت: زبان فارسی و ادبیات فارسی نباید صرفاً در قالب یک مفهوم رسمی و خشک دیده شود؛ ادبیات فارسی حامل فرهنگ، ادب و مجموعه‌ای از فضائل و ارزش‌های موجود در فرهنگ و تمدن ایرانی ـ اسلامی است.

وی افزود: گاهی یک داستان، یک متن یا یک حکایت می‌تواند به‌صورت ناخودآگاه مسیر زندگی یک فرد را تغییر دهد. ممکن است دانش‌آموزی با خواندن مطلبی درباره یک موضوع علمی، ادبی یا هنری به آن حوزه علاقه‌مند شود و مسیر آینده خود را پیدا کند. از این منظر، تنوع محتوایی مجلات رشد در کنار اختیاری‌بودن مطالعه، ظرفیت مهمی برای کشف استعدادهای دانش‌آموزان ایجاد می‌کند.

ضرورت روایتگری درباره شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب

معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی همچنین با اشاره به شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب، بر مسئولیت نظام تعلیم و تربیت در زنده نگه‌داشتن یاد و نام این دانش‌آموزان و روایت ابعاد این حادثه تأکید کرد.

وی گفت: ما در آموزش و پرورش و در بخش‌های مختلف سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، از کتاب‌های درسی تا مجلات رشد، هر یک به اندازه موقعیتی که در اختیار داریم، مسئولیت سنگینی در روایت این مظلومیت و زنده نگه‌داشتن یاد و نام این دانش‌آموزان داریم.

لطیفی با تأکید بر اینکه روایت این حادثه نباید صرفاً به بیان جنبه‌های ظاهری آن محدود شود، افزود: باید بتوانیم از این ظرفیت برای تبیین مفاهیمی مانند ایستادگی، آزادگی، مقاومت و ارزش‌های انسانی و دینی استفاده کنیم.

مجلات رشد؛ دستیار معلم، مربی و خانواده در تربیت

وی با تأکید بر اهمیت نقش خانواده، معلم و مربی در تربیت دانش‌آموزان گفت: مجلات رشد می‌توانند در این مسیر، دست معلم، مربی و خانواده را بگیرند و به آنها در مواجهه با دانش‌آموزی که در فضای فرهنگی و اجتماعی امروز قرار دارد، کمک کنند.

لطیفی خاطرنشان کرد: تربیت با صرف محدودیت و کنترل شکل نمی‌گیرد؛ بلکه نیازمند توجه، حساسیت و طراحی فعال موقعیت‌های تربیتی است. مربی و معلم هوشمند و آگاه کسی است که فرصت‌های موجود را برای تربیت مغتنم می‌شمارد و از ظرفیت ابزارهای مختلف برای این هدف استفاده می‌کند.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با قدردانی از معاونان و نمایندگان مجلات رشد شهر تهران و تلاش‌های آنان، ابراز امیدواری کرد تعامل میان مجموعه مجلات رشد، مدارس، معلمان، مربیان و خانواده‌ها بیش از گذشته تقویت شود و ظرفیت این مجلات در خدمت اهداف تربیتی نظام تعلیم و تربیت قرار گیرد.