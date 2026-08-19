به گزارش خبرنگار مهر، سردار رستمعلی رفیعی‌آتانی پیش از ظهر چهارشنبه در همایش ارکان مساجد استان قزوین اظهار کرد: تجربه حضور گسترده مردم قزوین در مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب نشان داد هرگاه ظرفیت‌های مردمی به‌درستی فعال و سازماندهی شود، می‌توان شاهد شکل‌گیری یک عظمت اجتماعی بود.

وی افزود: در آن ایام مردم از ساعت هشت شب تا چهار صبح در محورهای مختلف حضور داشتند و خودروها برای اعزام مردم به مراسم وداع آماده می‌شد؛ این ظرفیت عظیم اجتماعی باید در مسیر ترویج ارزش‌های انقلاب اسلامی و ارزش‌های دینی و با محوریت مسجد به کار گرفته شود.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین با تأکید بر ضرورت تعامل بیشتر بسیج و مساجد بیان کرد: حتی اگر مسجدی از حضور پایگاه بسیج در ساختمان خود استقبال نکرد، نباید فعالیت متوقف شود؛ بسیجیان باید خود را در خدمت مسجد و مسجد را محور فعالیت‌های اجتماعی محله بدانند.

وی ادامه داد: امروز برای ساماندهی جامعه لزوماً به ساختمان و امکانات فیزیکی نیاز نداریم و می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های موجود، فعالیت‌های اجتماعی را سازماندهی کرد.

رفیعی‌آتانی بر ضرورت توجه جدی به نوجوانان و جوانان در مساجد تأکید کرد و گفت: باید به جوانان نقش بدهیم، زمینه پرسشگری آنان را فراهم کنیم و اجازه دهیم مسجد محل گفت‌وگو و پاسخگویی باشد.

وی افزود: جوان منتقد باید به سمت مسجد بیاید و اگر در خیابان از مسئول یا مدیر بسیج سؤال داشت، بتواند در مسجد پاسخ خود را دریافت کند. مسجد باید محل پرسشگری و مطالبه‌گری باشد.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین با اشاره به ضرورت اعتمادسازی میان نسل جوان و مجموعه‌های انقلابی گفت: باید زمینه‌ای فراهم کنیم که جوانان احساس کنند در مسجد دیده می‌شوند و می‌توانند در تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های اجتماعی نقش داشته باشند.

وی حضور نخبگان و صاحبان تخصص در مساجد را یکی دیگر از ظرفیت‌های مهم دانست و عنوان کرد: اگر یک وکیل یا حقوقدان توانمند در مسجد حضور پیدا کند و برای مردم مشاوره حقوقی رایگان ارائه دهد، این اقدام می‌تواند پیوند میان مسجد و مردم را تقویت کند.

رفیعی‌آتانی تصریح کرد: باید حضور نخبگان در مسجد را جدی بگیریم؛ چراکه بسیاری از پیوندهای اجتماعی می‌تواند از مسجد شکل بگیرد و ظرفیت‌های تخصصی جامعه را در خدمت مردم قرار دهد.

وی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت مساجد برای شکل‌دهی به حرکت‌های اجتماعی تأکید کرد و گفت: در برخی مناسبت‌ها تجربه برگزاری برنامه‌هایی با محوریت چند مسجد و حرکت مردم از مقابل مساجد شکل گرفته و این الگو می‌تواند در مناسبت‌های مختلف توسعه پیدا کند.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره تکریم مردم و حل مشکلات آنان اظهار کرد: یکی از وظایف مهم ما این است که نسبت به مردم و افرادی که برای حل مشکلات خود به ما مراجعه می‌کنند، احساس مسئولیت داشته باشیم.

وی افزود: مردم نباید برای حل مسائل خود میان دستگاه‌ها سرگردان شوند؛ مسجد می‌تواند به عنوان یک پایگاه اجتماعی، ظرفیت‌های مختلف را برای حل مسائل مردم کنار یکدیگر قرار دهد.

رفیعی‌آتانی با بیان اینکه حل مشکلات مردم موجب تقویت سرمایه اجتماعی می‌شود، خاطرنشان کرد: اگر مردم ببینند مسجد و مجموعه‌های انقلابی در کنار آنان برای حل مسائلشان ایستاده‌اند، اعتماد و پیوند اجتماعی تقویت خواهد شد.

وی در پایان گفت: باید با استفاده از ظرفیت بسیج، مسجد، نخبگان، جوانان و گروه‌های مردمی، زمینه شکل‌گیری یک شبکه اجتماعی مؤثر با محوریت مسجد را فراهم کنیم و این ظرفیت را برای خدمت واقعی به مردم به کار بگیریم.

