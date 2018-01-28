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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۴۵

برف، دو برنامه ادبی تهران را لغو کرد

برف، دو برنامه ادبی تهران را لغو کرد

دو برنامه ادبی امروز تهران به دلیل بارش برف و شرایط نامساعد جوی لغو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محفل شعر جوانان جشنواره شعر فجر که قرار بود عصر امروز با حضور شاعران جوان زیر ۳۵ سال از استان‌های تهران، قم، اصفهان، اردبیل، مازندران، قزوین، البرز و....برگزار شود به دلیل شرایط بد جوی لغو شد.

این برنامه از سوی دبیرخانه دوازدهمین دوره جشنواره شعر فجر در دست برگزاری بوده است.

همچنین ویژه برنامه «ملکوت تکلم» به منظور یادکردی از احمد عزیزی شاعر فقید که قرار بود دوشنبه نهم بهمن ماه و به مناسبت سالروز میلاد وی از  ساعت ۱۷:۳۰ در خانه شعر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار شود، به دلیل شرایط جوی لغو و به زمان دیگری موکول شد. 

کد مطلب 4212279

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